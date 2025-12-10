Limitowana kolekcja BONDED BY Answear.LAB x LOBOS

Answear.LAB – marka o kobiecym, niezależnym DNA – spotyka się z LOBOS, polskim brandem tworzącym wyrafinowane, ręcznie robione torebki ze skóry. Łączy je szacunek do rzemiosła, zamiłowanie do minimalistycznej formy, świadome korzystanie z materiałów oraz dążenie do ponadczasowej jakości.Kolekcja eksploruje napięcie między przeciwieństwami: siła i zmysłowość, tradycja i nowoczesność, retro duch i współczesny minimalizm. Formy ubrań i torebek balansują na granicy rzeźby i użytkowości, tworząc obiekty, które są zarówno częścią stylu, jak i opowieści o kobiecości.

INSPIRACJA

Źródłem inspiracji jest Charlotte Rampling – ikona lat 70., znana z intelektualnego chłodu, zmysłowości i niepokornego piękna. Aktorka, która nigdy nie grała na łatwym efekcie, budowała swój wizerunek na sile spojrzenia, powściągliwości gestu i magnetycznej obecności. Jej kobiecość to połączenie tajemnicy i autorytetu, dystansu i głębokiej zmysłowości – estetyka balansująca między chłodem a ciepłem, między twardością a kruchością.

To właśnie ta ambiwalencja, napięcie między przeciwieństwami, stała się punktem wyjścia dla kolekcji. Rampling nigdy nie potrzebowała ostentacji – wystarczył sposób, w jaki nosiła skórzany trencz, w jaki patrzyła przez okulary przeciwsłoneczne, w jaki poruszała się w przestrzeni. Jej elegancja nie była słodka ani konwencjonalna – była intelektualna, dojrzała, nieco niepokorna.

Kolorystyka kolekcji interpretuje aktorkę i jej wizerunek stawiając na mocne i jednocześnie klasyczne kolory: czerwień, bakłażan, szarość, brąz, czerń. To paleta budująca nastrój intymnej siły, kolorów, które nie błyszczą, ale tlą się od środka.

KOLEKCJA

Najbardziej spektakularnym elementem jest czerwony maxi trencz o minimalistycznym kroju i długim pasku, który można zawiązać w kokardę – współczesna interpretacja power dressing. Kolekcja obejmuje także płaszcz skórzany z futrzanym kołnierzem, kurtkę o fasonie peleryny z odpinanymi detalami oraz skórzane spodnie i kuloty.Maxi sukienka koronkowa reprezentuje ciemny romantyzm, podczas gdy srebrna sukienka bieliźniana, skrojona ze skosu, idealnie układa się na ciele. Marynarki oversize z asymetryczną klapą i wiązaniem, koszula ze stójką oraz spodnie z falbaną dopełniają opowieść o formach balansujących między strukturą a płynnością.TOREBKI LOBOS

W sercu kolekcji biją torebki marki LOBOS – ręcznie wykonane z najwyższej jakości skóry. W ramach współpracy powstały modele CAPRI dostępne w dwóch rozmiarach, BERGAMO w wersji ze skóry licowej i zamszowej, WORT w śliwkowej skórze groszkowej zapinanej na zatrzaski, BOLOGNA oraz kultowa LACCA BOW – odpinana klapka z motywem kokardy, która stała się wizualnym manifestem kolekcji. Kokarda pojawia się również w modelu BLACK BOW, dostępnym w dwóch rozmiarach, łącząc funkcjonalność z rzeźbiarskim detalem.To więcej niż akcesoria – to obiekty łączące tradycyjne rzemiosło z nowoczesną formą, gdzie każdy szew i każdy detal ma znaczenie.

DODATKI

Kozaki z drapowaną cholewką, wykonany ręcznie brelok biżuteryjny z czarnego turmalinu, ażurowy komin z wełny merino i długi szal z organicznym wzorem tworzą opowieść o miękkości i teksturze.

TRENDY I FILOZOFIA

Kolekcja wpisuje się w kluczowe trendy sezonu jesień-zima 2025/26: power outerwear, neo-leather, draped silhouettes, romantic revival oraz bow momentum. To odpowiedź na powrót dramatyzmu w modzie, na nową definicję kobiecości i na trend quiet luxury – luksusu widocznego w konstrukcji i detalu, nie w logotypach.

BONDED BY to opowieść o więzi powstającej wtedy, gdy dwie marki spotykają się nie po to, by konkurować, ale by stworzyć coś wspólnego, większego niż suma ich indywidualnych elementów. Kolekcja podkreśla kobiecą energię, dojrzałość modową, sensualność i naturalny autorytet. To moda dla kobiet, które wybierają ją świadomie i traktują jak narzędzie ekspresji.

Style Edit to osobisty przewodnik po świecie BONDED BY, dostępny na labxlobos.answear.com. Znalazły się w nim inspiracje, aktualne trendy – od leather total look po dominujące kolory sezonu: brąz i czerwień oraz gotowe pomysły na stylizacje. To świetny przewodnik dla klientek, które mogą zaplanować swoją stylową jesień oraz zimę.

KAMPANIA

Sesja zdjęciowa operuje ciepłą grą światła i kontrastami. Przyłapane ujęcia z popołudnia i wieczoru przedstawiają bohaterkę przymierzającą kolejne stylizacje – każda ukazuje nam inną kobietę, ale nadal z tą samą energią.

Film storytellingowy tworzy emocjonujący, intrygujący obraz. Celowo dystansuje się od komercyjnego obrazka – bez uśmiechów, z chłodnym obserwowaniem bohaterki.

i Autor: BONDED BY/ Materiały prasowe

