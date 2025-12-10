Świąteczny makijaż krok po kroku. Zalśnij intensywniej niż choinka

Najpierw zadbaj o pielęgnację i bazę pod makijaż, bo to ona decyduje, czy wszystko będzie wyglądało gładko i utrzyma się do końca wieczoru. Oczyść skórę, nałóż krem dopasowany do potrzeb skóry, a po chwili dołóż bazę. W święta świetnie sprawdzają się bazy wygładzające albo rozświetlające, bo nadają „świetlistą” aurę, która pięknie wygląda w sztucznym świetle i na zdjęciach. Wklep ją cienką warstwą, szczególnie w strefie T i miejscach, gdzie makijaż zwykle znika najszybciej.

Kolejny krok to podkład, czyli wyrównanie kolorytu bez efektu maski. Świąteczny makijaż powinien wyglądać nieskazitelnie, ale naturalnie – najlepiej więc wybrać podkład o średnim kryciu, który można dołożyć tam, gdzie trzeba. Nakładaj go cienkimi warstwami gąbeczką lub pędzlem, zaczynając od środka twarzy i rozprowadzając na zewnątrz. Jeśli zależy Ci na trwałości, lekko „wpracuj” go w skórę, a nie tylko rozsmaruj po powierzchni – dzięki temu będzie wyglądał jak druga skóra.

Potem sięgnij po korektor, bo to on robi różnicę między „ładnie” a „wow”. Pod oczy wybierz odcień minimalnie jaśniejszy od podkładu, żeby rozświetlić spojrzenie, a na niedoskonałości użyj korektora w kolorze skóry. Wklepuj go punktowo, nie rozcieraj na siłę – im dokładniej go „wtopisz” w podkład, tym bardziej naturalny będzie efekt. Jeśli masz zaczerwienienia przy nosie lub na brodzie, to właśnie tu warto dołożyć odrobinę korektora, zamiast przykrywać wszystko grubszą warstwą podkładu.

Kiedy koloryt jest wyrównany, czas na utrwalenie pudrem, ale subtelnie, żeby nie zgasić świątecznego blasku. Skup się na strefie T, bokach nosa i okolicach ust, bo tam makijaż najczęściej się ściera. Jeśli lubisz efekt glow, resztę twarzy możesz tylko delikatnie omieść puszkiem lub pędzlem, zostawiając naturalny połysk skóry. Dobrym trikiem jest też przypudrowanie korektora pod oczami bardzo cienką warstwą, żeby uniknąć rolowania w ciągu wieczoru.

Kolejny etap to modelowanie twarzy bronzerem, które w święta powinno być miękkie i eleganckie, nie ostre jak do sesji zdjęciowej. Bronzer nałóż pod kością policzkową, na skronie i lekko wzdłuż linii żuchwy, a potem dokładnie rozetrzyj, żeby nie było widać granic. Najpiękniej wygląda neutralny, lekko satynowy bronzer, który imituje naturalne ocieplenie skóry. Pamiętaj, że światło choinkowe i świeczki „zjadają” część wymiaru twarzy, więc odrobina bronzera sprawi, że rysy będą wyglądały korzystnie na zdjęciach.

Teraz róż, czyli najszybszy sposób na zdrową, świąteczną świeżość. Wybierz odcień pasujący do typu urody – klasyczny róż, brzoskwinię albo delikatny malinowy ton – i nałóż go na szczyt policzków, kierując się lekko ku skroniom. W świątecznym makijażu róż może być ciut bardziej widoczny niż na co dzień, bo dodaje twarzy życia i od razu odmładza. Jeśli boisz się przesady, zaaplikuj go w dwóch cienkich warstwach, stopniując intensywność.

Następnie wytuszuj rzęsy, bo to najszybszy „magiczny” trik na większe, bardziej świąteczne oko. Najpierw podkręć rzęsy zalotką, a potem nałóż tusz od nasady po końce, lekko zygzakując szczoteczką, żeby je rozdzielić. Jeśli lubisz mocniejszy efekt, dołóż drugą warstwę, ale poczekaj chwilę, aż pierwsza delikatnie przeschnie – unikniesz grudek. W święta możesz też przykleić kępki w zewnętrznych kącikach, bo dają efekt jak po wizycie u wizażystki, a są nadal wygodne.

