Właściciele działek i ogródków muszą się przygotować! Od 2026 takie ogrodzenie przestanie być legalne. Trzeba będzie wymieniać cały płot?

Od września 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków, które wpłyną na posiadaczy działek i ogrodów.

Główna zmiana dotyczy zakazu stosowania ostrych elementów w ogrodzeniach, takich jak drut kolczasty czy szklane wykończenia, które dotychczas były dozwolone powyżej 1,8 m wysokości.

Nowe regulacje obejmą również bramy i furtki, które nie będą mogły otwierać się poza teren działki, a furtki w budynkach publicznych będą musiały być szersze.

Zmienia się prawo dotyczące warunków technicznych dla budynków. Od września 2026 roku nowe przepisy wejdą w życie. Jak wynika z przygotowanych zapisów nowelizacja ustawy może uderzyć w posiadaczy działek oraz ogródków. Zmienią się bowiem przepisy dotyczące grodzenia działek, a także stawiania bram i furtek. Co to oznacza w praktyce?

Największa zmiana dotyczy ostrych elementów ogrodzenia. Od września 2026 roku takie wykończenia płotów nie będą już legalnie. Oznacza to, że stawiane do 2,2 m ogrodzenie nie będzie mogło zawierać ostrych elementów, drutu kolczastego, szklanych wykończeń i innych fragmentów, które mogą stawić zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Dotychczas przepisy pozwalały na umieszczenie tego rodzaju zabezpieczeń na ogrodzeniach wyższych niż 1,8 m. Nowe przepisy mają być ujednoliceniem europejskich standardów bezpieczeństwa.

Nowe przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków. Co jeszcze się zmieni?

Zmiany i obostrzenia dotyczące ogrodzeń to nie wszystko. Projekt rozporządzenia zakłada także zmiany dotyczące całej infrastruktury towarzyszącej ogrodzeniom. Dla posiadaczy działek lub ogrodów oznacza to, że brama wjazdowa oraz furtka nie będą mogły otwierać się poza teren działki. Furtki przy budynkach wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej będą musiały spełniać warunku dostępu dla osób z potrzebami. Minimalna szerokość takich furtek będzie wynosić 0,9 m.

Czy działkowicze będą musieli demontować ogrodzenia?

Druty kolczaste oraz ostre elementy często bywają formą zabezpieczenia. Czy po zmianie przepisów konieczny będzie demontaż ogrodzenia niespełniającego nowych wymogów? Prawo nie działa wstecz i nie trzeba będzie dostosowywać istniejących już ogrodzeń do przepisów. Rozporządzenie będzie dotyczyć nowo stawianych ogrodzeń, a także tych, które będą przebudowywane.

Jakie ogrodzenia będą dopuszczalne?

płyty panelowe bez ostrych krawędzi,

drewniane płoty spełniające wymogi,

konstrukcje bez ostrych elementów,

ogrodzenia o zaokrąglonych wykończeniach,