Koniec eldorado dla nielegalnych imigrantów. CBŚP rozbiło siatkę przestępczą

Piotr Lis
2025-12-10 7:50

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz straży granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej. W wyniku działań zatrzymano 24 osoby, a zabezpieczone aktywa przekraczają wartość 160 tys. zł.

CBŚP i Straż Graniczna uderzają w gang

Jak informuje kom. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP, operacja służb była odpowiedzią na zorganizowaną działalność przestępczą trwającą od 2020 roku.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że grupa działała w latach 2020–2024, posługując się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami nieistniejącego miejsca pobytu cudzoziemców. Wprowadzając w błąd właściwe organy administracji, przestępcy wyłudzali dla nich polskie tytuły pobytowe − czytamy w komunikacie CBŚP.

Przestępczy proceder na wielką skalę

Śledztwo wykazało, że z nielegalnej legalizacji pobytu mogło skorzystać nawet 1500 osób, głównie obywateli Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji. Za każdą „usługę” przestępcy pobierali od 3 do 5 tys. zł.

Współpraca międzynarodowa za pośrednictwem Europolu ujawniła, że co najmniej 20 cudzoziemców, którzy zalegalizowali swój pobyt w Polsce w ten sposób, dopuściło się następnie przestępstw na terenie innych krajów UE, działając często w zorganizowanych grupach przestępczych.

Zatrzymania i zabezpieczenia

Akcja, w której wzięło udział ponad 160 funkcjonariuszy policji i straży granicznej, objęła województwa mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie. Zatrzymano 24 osoby: obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin. Wśród zatrzymanych są dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie grupą − 52-letni obywatel RP oraz 39-letni obywatel Ukrainy.

Podczas przeszukań zabezpieczono telefony, laptopy, pieczątki, obszerną dokumentację, a także środki finansowe w różnych walutach o wartości ponad 40 tys. zł oraz samochód osobowy warty około 120 tys. zł. Aktywa te zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych.

Zarzuty i konsekwencje

Zatrzymanym przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych, a wobec pozostałych – m.in. dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Konsekwencje nielegalnej legalizacji pobytu

Legalizacja wbrew przepisom pobytu cudzoziemców naraża państwo na poważne straty finansowe, osłabia system kontroli migracji, sprzyja działalności transgranicznych grup przestępczych oraz generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej − podkreśla kom. Krzysztof Wrześniowski.

Źródło: CBŚP

