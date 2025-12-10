Koniec eldorado dla nielegalnych imigrantów. CBŚP rozbiło siatkę przestępczą

CBŚP i Straż Graniczna uderzają w gang

Jak informuje kom. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP, operacja służb była odpowiedzią na zorganizowaną działalność przestępczą trwającą od 2020 roku.

− Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że grupa działała w latach 2020–2024, posługując się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami nieistniejącego miejsca pobytu cudzoziemców. Wprowadzając w błąd właściwe organy administracji, przestępcy wyłudzali dla nich polskie tytuły pobytowe − czytamy w komunikacie CBŚP.

Przestępczy proceder na wielką skalę

Śledztwo wykazało, że z nielegalnej legalizacji pobytu mogło skorzystać nawet 1500 osób, głównie obywateli Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji. Za każdą „usługę” przestępcy pobierali od 3 do 5 tys. zł.

Współpraca międzynarodowa za pośrednictwem Europolu ujawniła, że co najmniej 20 cudzoziemców, którzy zalegalizowali swój pobyt w Polsce w ten sposób, dopuściło się następnie przestępstw na terenie innych krajów UE, działając często w zorganizowanych grupach przestępczych.

Zatrzymania i zabezpieczenia

Akcja, w której wzięło udział ponad 160 funkcjonariuszy policji i straży granicznej, objęła województwa mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie. Zatrzymano 24 osoby: obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin. Wśród zatrzymanych są dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie grupą − 52-letni obywatel RP oraz 39-letni obywatel Ukrainy.

Podczas przeszukań zabezpieczono telefony, laptopy, pieczątki, obszerną dokumentację, a także środki finansowe w różnych walutach o wartości ponad 40 tys. zł oraz samochód osobowy warty około 120 tys. zł. Aktywa te zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych.

Zarzuty i konsekwencje

Zatrzymanym przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych, a wobec pozostałych – m.in. dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Konsekwencje nielegalnej legalizacji pobytu

− Legalizacja wbrew przepisom pobytu cudzoziemców naraża państwo na poważne straty finansowe, osłabia system kontroli migracji, sprzyja działalności transgranicznych grup przestępczych oraz generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej − podkreśla kom. Krzysztof Wrześniowski.

Źródło: CBŚP

