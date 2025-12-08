Hakerzy z Ukrainy w Warszawie? Policja zabezpieczyła sprzęt do szpiegowania!

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej na ulicy Senatorskiej samochód osobowy marki toyota. W pojeździe znajdowało się trzech mężczyzn, którzy okazali się obywatelami Ukrainy w wieku 43, 42 i 39 lat. Ich nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Podczas rozmowy mężczyźni przyznali, że „podróżują po Europie”, a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i planują wyjazd na Litwę.

Hakerski sprzęt i detektor szpiegowski w aucie Ukraińców

Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić wnętrze pojazdu. W trakcie przeszukania znaleziono przedmioty, które mogły służyć do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne państwa oraz do przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Jak informuje sierż. szt. Kacper Wojteczko zabezpieczono m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery oraz przenośne dyski twarde.

Kryminalni przystąpili do dalszych działań w tej sprawie. Obywatele Ukrainy nie potrafili wyjaśnić, w jakim celu posiadają zabezpieczone przedmioty. Twierdzili, że są informatykami, jednak na bardziej szczegółowe pytania zaczęli unikać odpowiedzi, udając, że nie rozumieją języka angielskiego.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych Ukraińców

Funkcjonariusze biorą pod uwagę różne scenariusze i sprawdzają, kiedy i w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski. Materiały sprawy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz za pozyskanie urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

