Zawieś w przedpokoju, a nawet sąsiedzi będą się zatrzymywać. Świąteczny zapach, który rozniesie się po całym domu i sprawi, że w to u Ciebie będzie pachnieć najpiękniej

Nieprzyjemne zapachy w domu wpływają na nasze samopoczucie i mogą powodować rozdrażnienie.

Stwórz własny odświeżacz powietrza z zaledwie trzech składników: cytrusów, lawendy i wosku.

Połączenie pomarańczy i lawendy to idealna mieszanka, która wprowadzi do Twojego domu harmonię i świąteczny nastrój.

Chcesz poznać prosty przepis na domowy odświeżacz, który odmieni atmosferę w Twoim mieszkaniu?

Domowa aromaterapia wciąć jest niedoceniania. Niby wiemy, że zapachy mają moc i potrafią koić nerwy i redukować napięcia, to jednak sami rzadko korzystamy z ich dobroczynnej mocy. W domu panuje wiele zapachów, które nie zawsze pozytywnie wpływają na nasz nastrój. Nieprzyjemne aromaty z zewnątrz, zapachy przyrządzanego jedzenia, a także stęchlizna, która może pojawić się w okresie zimowym. Rzadko zastanawiamy się, jak te zapachy wpływają na nasze samopoczucie. Eksperci przekonują, że mogą one wpływać i to dość mocno. Nieprzyjemne aromaty mogą powodować rozdrażnienie oraz brak relaksu. W takiej atmosferze nie tylko nie wypoczywamy, ale jesteś również bardziej kłótliwi i drażliwi.

Wystarczą te 3 składniki, a przygotujesz najlepszy zapach do domu

Eksperci wskazują, że dużą rolę w aromatycznych zapachach odgrywają olejki eteryczne. Umiejętne łączenie ich aromatów sprawi, że przygotujesz idealną mieszankę dla siebie. Świetnym połączeniem na zimę są cytrusy (najlepiej pomarańcze) i lawenda. Pomarańcze wprowadzają świąteczny nastrój i dodają energii. Dodają lekkości i rześkości. Lawenda z kolei łagodzi i uspokaja. Działa niczym naturalny reduktor stresu oraz złych emocji. Połączenie lawendy i zapachy pomarańczy wprowadzi idealny nastrój do Twojego domu. Trzecim składnikiem domowego zapachu jest naturalny wosk. W garnku zagotuj wodę i w kąpieli wodnej rozpuść wosk sojowy lub pszczeli. Do silikonowych foremek na ciastka włóż płatki lawendy oraz skórki pomarańczy. Następnie wlej do nich wosk. Aby zapach był jeszcze bardziej intensywny możesz dodać niewielką liczbę kropli ulubionego olejku eterycznego. Całość zostaw na 1 dobę do pełnego zastygnięcia masy. Tak przygotowany zapach rozwieś w przedpokoju. Aromat lawendy i pomarańczy rozniesie się po całym mieszkaniu, a brzydkie zapachy zostaną zneutralizowane.