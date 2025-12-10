Takiej pogody na Wigilię 2025 nie było od dziesięcioleci! Zacznie się już wczesnym rankiem. Najnowsza prognoza zwiastuje święta niczym w PRL-u

Zbliżają się święta, a z nimi odwieczne pytanie: czy spadnie śnieg na Wigilię 2025?

Według najnowszych prognoz, czeka nas iście zimowa aura, jakiej nie było od dziesięcioleci.

Spodziewane są siarczyste mrozy i obfite opady śniegu, które rozpoczną się już wczesnym rankiem.

Sprawdź, czy Twoje województwo doczeka się białych świąt i przygotuj się na magiczną Wigilię!

Magia świąt wisi w powietrzu, a wraz z nią pytanie, które nurtuje wszystkich: jaka pogoda będzie w Wigilię i Boże Narodzenie w tym roku? Czy w końcu doczekamy się śniegu, którego tak nie mogliśmy doświadczyć w ostatnich latach? Wiele osób ze starszego pokolenia doskonale pamięta świąteczne kuligi i zabawy w zaspach podczas powrotu z pasterki. I tak od lat jednym z najczęściej zadawanych pytań grudniu jest: czy spadnie śnieg na święta? Z racji, że dni ubywa, to w sieci już pojawiają się pierwsze prognozy pogody na Wigilię 2025. Między innymi na serwisie AccuWeather znalazła się pogoda na święta 2025, która napawa optymizmem. Takiej aury nie było w Polsce od dziesięcioleci, a w wielu miejscach w kraju zacznie się już wczesnym rankiem.

Pogoda na Wigilię i święta 2025. Czy spadnie śnieg?

Z najnowszej prognozy pogody na święta 2025 wynika, że 24 grudnia czeka nas iście zimowa aura. Temperatury w wielu miejscach w Polsce spadną nawet do -6 stopni Celsjusza w nocy, a w dzień nie przekroczą 0 stopni. To sprawi, że zapanują wprost idealne warunki pogodowe do śniegu! Ten zacznie padać już wczesnym rankiem. W województwie mazowieckim, łódzkim, lubelskim i podlaskim 24 grudnia spodziewane są siarczyste mrozy i obfite opady śniegu. Na zachodzie i północy kraju również temperatury będą ujemne i spadnie śnieg, choć nieco mniej niż w pozostałych regionach. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że tegoroczne święta będą w końcu ze śniegiem, niczym te, która pamiętamy z okresu PRL-u.