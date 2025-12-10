Włóż to do zatkanej toalety, a odetka odpływ w kilka sekund. Działa lepiej niż ocet i soda oczyszczona razem wzięte. "Uratowaliście mi życie".

Zatkany odpływ w toalecie to problem, który można rozwiązać domowymi sposobami, unikając wzywania fachowca.

Ocet i soda oczyszczona to skuteczne środki prewencyjne, ale nigdy nie należy ich stosować jednocześnie.

Jeśli odpływ jest całkowicie zatkany, prosta plastikowa butelka może okazać się Twoim ratunkiem.

Odkryj genialny trik z TikToka, który pozwoli Ci odetkać toaletę w kilka chwil – czy to naprawdę działa?

Włóż plastikową butelkę do muszli klozetowej. W ten sposób odetkasz zatkany odpływ

Zatkany odpływ w muszli klozetowej przywodzi od razu na myśli największe koszmary. Wiele osób ma przed oczami obraz wybuchającej wody i zanieczyszczeniami i konieczność wzywania fachowca. Okazuje się, że w rzeczywistości są domowe sposoby, które odetkają odpływ i poradzi sobie z nimi nawet dziecko. Jeżeli odpływ nie jest zatkany całkowicie, a jedynie się przytyka to warto sięgnąć po nieinwazyjne metody. To między innymi ocet oraz soda oczyszczona. Pamiętaj jednak, by nigdy nie stosować tych dwóch środków jednocześnie. Eksperci wskazują, że połączenie zasadowej sody oraz kwasowego octu wzajemnie niweluje ich działanie. Wlewanie octu do muszli klozetowej to świetne działanie prewencyjnie, aby odpływ się nie zatykał i by na ściankach nie osadzał się kamień z wody. Dodatkowo ocet ma działanie bakteriobójcze, dzięki czemu rewelacyjnie oczyszcza wnętrze muszli klozetowej i może być używany jako zamiennik płynów do WC. Wystarczy 1 szklanka octu, aby toaleta błyszczała czystością.

W przypadku, gdy odpływ jest całkowicie zatkany należy sięgnąć po fizyczne sposoby na jego odetkanie. Jeżeli nie masz pod ręką klasycznego przypychacza z pomocą przyjdzie Ci zwykła, plastikowa butelka. W profilu fachowcy24 na TikToku pojawił się rewelacyjny sposób na odetkanie zatkanego odpływu muszli klozetowej. Wystarczy, że odetniesz dolną część butelki, zakręcisz korek na górze i włożysz odciętą stroną do muszli klozetowej, następnie energiczne zaczniesz ją ruszać w górę i w dół. Toaleta momentalnie się odetka. Sposób ten świetnie sprawdzi się w awaryjnych sytuacjach, a jak wynika z komentarzy na TikToku jest faktycznie skuteczny. - Kurczę, właśnie od wczoraj się męczyliśmy spiralą i nic, a teraz znalazłam właśnie filmik ten i wow szok, zadziałało - napisała jedna z kobiet.

Przetestujesz ten sposób?