Nowa prognoza pogody jednak mówi o zimie stulecia! Będzie jak w PRL-u. Tam będzie nawet minus 25 stopni! Sprawdż, jak się przygotować

W Polsce spodziewane jest ocieplenie, ale w drugiej połowie grudnia możliwe jest ochłodzenie.

Skandynawia doświadcza już arktycznych mrozów, z temperaturami spadającymi do -20 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy przewidują dalsze spadki temperatur i intensywne opady śniegu w północnej Europie.

Czy fala zimnego powietrza dotrze również do Polski i jak przygotować się na ekstremalne mrozy?

Nadchodzi atak zimy? Tam będzie najgorzej

Prognozy dla Polski na najbliższe tygodnie są stosunkowo łagodne. W ciągu najbliższych dni prognozowane jest ocieplenie i temperatury iście jesiennie. W Warszawie termometry pokażą 10 stopni Celsjusza, zaś w Krakowie czy Poznaniu około 6 stopni Celsjusza. Druga połowa grudnia ma przynieść ochłodzenie i bardziej zimowa aurę. Nadal jednak nie wiadomo, czy możemy spodziewać się białego Bożego Narodzenia. Najnowsze modele pogodowe zakładają opady śniegu ale nie we wszystkich rejonach Polski. Nie widmo również, jak długo ten śnieg się utrzyma. Na przełom 2025 i 2026 roku znów prognozowane jest ocieplenie i odwilż. Nie znaczy to jednak, że we wszystkich rejonach Europy zima będzie łagodna. Meteorolodzy mówią o prawdziwej zimie stulecia i arktycznych mrozach.

Jak podaje portal dobrapogoda24.pl nad Europe naciągają potężne zmiany w pogodzie. W ostatnich dniach nad Starym Kontynentem doszło do zmian w polu barycznym, co przyniosło za sobą ocieplenie i zmniejszenie fal chłodu. Właśnie to zjawisko odczuwalne jest obecnie nad Polską. Są jednak rejony Europy, w których pogoda przypomina arktyczną aurę. W Skandynawii odnotowane są kilkudziesięciu stopniowe mrozy. W Finlandii termometry pokazały-20,4 stopnie Celsjusza, a w Szwecji - 19,3 stopnie Celsjusza. To obecnie najzimniejsze regiony Europy, a nadchodzącej dni przyniosą jeszcze większe mrozy i opady śniegu. Cala Skandynawia pokryje się białym puchem, a srogi mróz nie będzie odpuszczać. Synoptycy przewidują, że słupki termometrów spadną nawet do -25 stopni Celsjusza.

Najnowsze modele pogodowe ICON wskazują, że w niektórych rejonach temperatura może być niższa od normy nawet o 10 stopni Celsjusza. Choć specjaliści wskazują, że mróz powinien utrzymać się głównie na północy Europy to niewykluczone, że fale zimnego powietrza nadciągną również wgłąb kontynentu.

Kilkudziesięciu stopniowe mrozy. Jak się przygotować?

Jeżeli wybierasz się na północy Europy to zadbaj o odpowiednią odzież i obuwie. Stawiaj na naturalne materiały oraz bieliznę termiczna. Wybieraj buty nieprzemakalne z grubą podeszwą. Włóż do butów folię aluminiową, która zadziała jak dodatkowa warstwa izolacyjna. Zawsze chroń głowę. Wybieraj wełniane czapki, które nie będą powodować dodatkowej potliwości skóry głowy.