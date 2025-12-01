Takich zmian w pogodzie nie pamiętają najstarsi górale! Jest nowa prognoza na Boże Narodzenie. W końcu, zima stulecia czy pora deszczowa? Pogoda na grudzień 2025

Prognozy pogody na grudzień 2025 ponownie się zmieniają, oddalając wizję "zimy stulecia".

Początek grudnia przyniesie ocieplenie, deszcz i mgły, utrudniając warunki na drogach.

Czy na Boże Narodzenie możemy liczyć na biały puch? Sprawdź, co mówią najnowsze prognozy!

Pogoda na grudzień 2025. Prognozy znów się zmieniły

Od kilku lat zima staje się w Polsce coraz łagodniejsza. Złośliwi powiedzą, że aura w naszym kraju coraz bardziej przypomina porę deszczową niż prawdziwą, polską zimę. Jak będzie w tym roku? Pierwsze modele pogodowe wskazały, że w końcu może nas czekać śnieżna i mroźna zima. Niektórzy przebąkiwali coś nawet o zimie stulecia. Najnowsze prognozy pogody wskazują jednak, że z tą zimą wcale nie będzie tak zimowo.

Meteorolodzy są zgodni. Początek grudnia 2025 przyniesie ocieplenie i spore opady. Pogoda w pierwszych dwóch tygodniach grudnia może oscylować wokół 10 stopni Celsjusza. Ciepło nie będzie jednak oznaczało przyjemne aury. Czekają nas kolejne ciemnie i deszczowe dni. Taka pogoda sprzyjać będzie powstawaniu mgły i skutecznie utrudni warunki na drogach. Nocne przymrozki mogą sprawić, że na drogach pojawi się gołoledź i ślizgawka. To będą trudne warunki pogodowe.Dodatkowo wilgoć może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Łatwiej będzie o przewianie i przeziębienie się. Słońce może pojawić się na północy i zachodzie kraju.

Na śnieg w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie ma co liczyć. W rejonach górskich faktycznie prognozowana jest pokrywa śnieżna, ale dotyczy ona jedynie wybranych rejonów. W ciągu dnia temperatury będą na plusie, aby w nocy spaść niewiele poniżej zera. Najchłodniej będzie na Kujawach oraz północnym wschodzie. W Krakowie prognozowane są spore mgły, a także temperatury w okolicach 2 stopni Celsjusza. W Warszawie w najbliższą sobotę termometry wskażą nawet 6 stopni Celsjusza oraz zachmurzenie.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Białe czy deszczowe święta?

Zmiana w pogodzie prognozowana jest na drugą połowę grudnia 2025. Wtedy faktycznie synoptycy przewidują ochłodzenie i lokalne opady śniegu. Wbrew temu, co jednak mówiły pierwsze modele pogodowe o zimie stulecia możemy zapomnieć. Modele pogodowe wskazują, że wyże atmosferyczne mogą skierować się w stronę Skandynawii, co przyniesie chłodniejsze powietrze nas Polską. Nadal będą jednak pozostawały w niedalekiej odległości, co może oznaczać zmienną pogodę na terenie naszego kraju. Deszczowe i cieple dni mogą być przeplatana śniegiem i prawdziwą zimą. Najnowsze prognozy wskazują, że na Boże Narodzenie faktycznie czeka nas ochłodzenie i szansa na opady śniegu, ale mogą one być przejściowe nie dotyczyć całego kraju.