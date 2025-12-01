Takich zmian w pogodzie nie pamiętają najstarsi górale! Jest nowa prognoza na Boże Narodzenie. W końcu, zima stulecia czy pora deszczowa? Pogoda na grudzień 2025

Prognozy na grudzień 2025 co chwilę się zmieniają. Synoptycy wskazują, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia czeka na ocieplenie i temperatury iście październikowe, by w drugiej połowie grudnia pogoda zaskoczyła ochłodzeniem. Jakie będzie Boże Narodzenie? Co z modelami pogodowymi, które wskazywały ostrą zimę?

  • Prognozy pogody na grudzień 2025 ponownie się zmieniają, oddalając wizję "zimy stulecia".
  • Początek grudnia przyniesie ocieplenie, deszcz i mgły, utrudniając warunki na drogach.
  • Czy na Boże Narodzenie możemy liczyć na biały puch? Sprawdź, co mówią najnowsze prognozy!

Pogoda na grudzień 2025. Prognozy znów się zmieniły

Od kilku lat zima staje się w Polsce coraz łagodniejsza. Złośliwi powiedzą, że aura w naszym kraju coraz bardziej przypomina porę deszczową niż prawdziwą, polską zimę. Jak będzie w tym roku? Pierwsze modele pogodowe wskazały, że w końcu może nas czekać śnieżna i mroźna zima. Niektórzy przebąkiwali coś nawet o zimie stulecia. Najnowsze prognozy pogody wskazują jednak, że z tą zimą wcale nie będzie tak zimowo. 

Meteorolodzy są zgodni. Początek grudnia 2025 przyniesie ocieplenie i spore opady. Pogoda w pierwszych dwóch tygodniach grudnia może oscylować wokół 10 stopni Celsjusza. Ciepło nie będzie jednak oznaczało przyjemne aury. Czekają nas kolejne ciemnie i deszczowe dni. Taka pogoda sprzyjać będzie powstawaniu mgły i skutecznie utrudni warunki na drogach. Nocne przymrozki mogą sprawić, że na drogach pojawi się gołoledź i ślizgawka. To będą trudne warunki pogodowe.Dodatkowo wilgoć może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Łatwiej będzie o przewianie i przeziębienie się. Słońce może pojawić się na północy i zachodzie kraju. 

Na śnieg w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie ma co liczyć. W rejonach górskich faktycznie prognozowana jest pokrywa śnieżna, ale dotyczy ona jedynie wybranych rejonów. W ciągu dnia temperatury będą na plusie, aby w nocy spaść niewiele poniżej zera. Najchłodniej będzie na Kujawach oraz północnym wschodzie. W Krakowie prognozowane są spore mgły, a także temperatury w okolicach 2 stopni Celsjusza. W Warszawie w najbliższą sobotę termometry wskażą nawet 6 stopni Celsjusza oraz zachmurzenie.   

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Białe czy deszczowe święta?

Zmiana w pogodzie prognozowana jest na drugą połowę grudnia 2025. Wtedy faktycznie synoptycy przewidują ochłodzenie i lokalne opady śniegu. Wbrew temu, co jednak mówiły pierwsze modele pogodowe o zimie stulecia możemy zapomnieć. Modele pogodowe wskazują, że wyże atmosferyczne mogą skierować się w stronę Skandynawii, co przyniesie chłodniejsze powietrze nas Polską. Nadal będą jednak pozostawały w niedalekiej odległości, co może oznaczać zmienną pogodę na terenie naszego kraju. Deszczowe i cieple dni mogą być przeplatana śniegiem i prawdziwą zimą. Najnowsze prognozy wskazują, że na Boże Narodzenie faktycznie czeka nas ochłodzenie i szansa na opady śniegu, ale mogą one być przejściowe nie dotyczyć całego kraju. 

