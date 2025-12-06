Szafki kuchenne, zwłaszcza te w pobliżu kuchenki, są narażone na osadzanie się tłuszczu.

Zamiast chemicznych środków czyszczących, można stworzyć skuteczny i przyjemnie pachnący domowy płyn.

Dowiedz się, jak przygotować ten ekologiczny płyn i jakie składniki dodatkowo wzmocnią jego działanie!

Jak usunąć tłuszcz z szafek kuchennych? Domowy płyn o ładnym zapachu

Jeśli marzy ci się uniwersalny płyn do czyszczenia kuchennych szafek, podłóg lub też kuchenki, a do tego chcesz, żeby pięknie i naturalnie pachniał, sięgnij po skórki z mandarynek. Tłuszcz i inne nieczystości znikną, a aromatyczna woń otuli całe mieszkanie. W końcu zima to najlepszy czas na cytrusy. Mandarynki smakują teraz najlepiej, a to, co z nich zostanie, można wykorzystać do przygotowania aromatycznego, naturalnego płynu do sprzątania. Jest na to prosty sposób, dzięki któremu nic się nie zmarnuje, a przy okazji zaoszczędzimy pieniądze na drogie środki chemiczne ze sklepu. Przy okazji zyska też nasze zdrowie. Skórki, które zostaną po zjedzeniu kilku mandarynek, umieszczamy w słoiku, zalewamy octem spirytusowym (do ¾ wysokości), zakręcamy i odstawiamy na dwa tygodnie w ciepłe miejsce. Dzięki olejkom eterycznym zawartym w skórkach mandarynek zniknie przykry zapach octu, a pojawi się miły zapach. Żeby podkręcić aromat i zwiększyć właściwości antybakteryjne mandarynkowego płynu, warto dodać do słoika także kilka goździków. Po tym czasie odcedzamy płyn i gotowe. Po dwóch tygodniach odcedzamy koncentrat. Kiedy ocet z mandarynkowych skórek jest już gotowy właściwie cała praca związana z przygotowaniem domowego płynu do czyszczenia podłóg lub szafek kuchennych już za nami. Ocet świetnie radzi sobie z usuwaniem brudu i rozpuszczaniem tłuszczu. Dlatego wystarczy dodać, go do ciepłej wody i preparat do sprzątania gotowy. Proporcje zależą, od jakiej tego mocy płynu potrzebujemy, ale zazwyczaj wystarcza 100 mililitrów na 2 litry ciepłej wody.