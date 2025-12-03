Palma areka to popularna roślina domowa, która może osiągnąć imponujące rozmiary i oczyszcza powietrze.

Pierzaste liście areki dodają elegancji wnętrzu, ale usychające końcówki to częsty problem, wynikający z niewłaściwej pielęgnacji.

Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, wilgotności powietrza i nawożenia to klucz do utrzymania zdrowej i zielonej palmy.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo dbać o arekę i uniknąć usychania liści? Sprawdź, jakich błędów unikać!

Palma areka w domu. Jak o nią dbać?

Jej pierzaste, łukowato wygięte liście dodają wnętrzu elegancji, a sama roślina działa jak naturalny filtr powietrza i nawilżacz. Palma areka filtruje powietrze i usuwa toksyny. Jest bezpieczna dla zwierząt domowych, co czyni ją idealnym wyborem do mieszkań. Żeby cieszyć się jej pięknem, trzeba spełnić kilka warunków pielęgnacji.

Areka potrzebuje jasnego, rozproszonego światła. Najlepiej ustawić ją przy oknie wschodnim lub zachodnim. Bezpośrednie słońce może poparzyć liście. Roślina najlepiej czuje się w temperaturze 18 - 24 stopnie C. Źle znosi przeciągi i spadki poniżej 15 stopni C. Lubi wilgotne powietrze. Zimą warto stosować nawilżacz, ustawić doniczkę na podstawce z wodą i kamykami lub regularnie zraszać liście miękką wodą.

Jak często podlewać palmę areka?

Areka lubi umiarkowaną wilgotność podłoża. Latem podlewaj ją co 5 - 7 dni, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Zimą ogranicz podlewanie do co 10 - 14 dni. Zawsze używaj odstanej, miękkiej wody w temperaturze pokojowej. Nadmiar wody w podstawce usuń po kilkunastu minutach. Korzenie nie mogą stać w wodzie.

Palma areka - dlaczego końcówki liści usychają i czy warto je obcinać?

Usychające końcówki liści palmy areki to częsty problem wśród właścicieli tej rośliny. Przyczyną brązowych końcówek jest najczęściej suche powietrze, szczególnie zimą. Z drugiej strony pojawiają się błędy w podlewaniu. Zarówno przesuszenie, jak i przelanie nie służy roślinie. Podobnie jest w przypadku nadmiernej dbałości o palmę. Często chcąc poprawić jej kondycję, używamy za dużo nawozów. Problemem jest zasolenie gleby i podlewanie twardą wodą z dużą ilością wapnia. Dlatego, jeśli pojawią się pierwsze uschnięte końcówki liści. Zwiększ wilgotność powietrza, podlewaj umiarkowanie, stosuj miękką wodę, a raz na kilka miesięcy przepłucz podłoże wodą destylowaną. Uschnięte końcówki możesz obciąć, ale tylko tam, gdzie tkanka jest wyraźnie sucha. Nie obcinaj całych liści, jeśli nie są całkowicie suche, roślina czerpie z nich składniki odżywcze.

Palma areka - nawożenie

Jak pisaliśmy wyżej, nadmierne nawożenie palmy areki może wywołać odwrotny skutek, dlatego bezpieczniejsze będę domowe odżywki. Do podlewania rośliny raz w miesiącu warto użyć nieosolonej wody po gotowaniu warzyw, która zawiera potas i fosfor. Podobne działanie będzie miał nawóz z banana. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana, takiego, który być może nie wygląda już najlepiej i nikt nie ma ochoty go zjeść, na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić i podlać palmę.