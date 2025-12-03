Palma Ci odbije, jeśli podlejesz ją tą miksturą. Palma areka w domu będzie rosła jak szalona, bez suchych końcówek liści

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-12-03 14:28

Palma areka to popularna egzotyczna roślina w naszych domach. Potrafi osiągnąć spektakularne rozmiary, jeśli prawidłowo o nią dbamy. Zdrowa roślina oczyszcza powietrze, jednak usychające liście areki tracą swoją moc. Na szczęście jest kilka sprawdzonych sposobów, by cieszyć się zieloną palmą w swoim domu.

Palma areka

i

Autor: Getty Images Palma areka
  • Palma areka to popularna roślina domowa, która może osiągnąć imponujące rozmiary i oczyszcza powietrze.
  • Pierzaste liście areki dodają elegancji wnętrzu, ale usychające końcówki to częsty problem, wynikający z niewłaściwej pielęgnacji.
  • Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, wilgotności powietrza i nawożenia to klucz do utrzymania zdrowej i zielonej palmy.
  • Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo dbać o arekę i uniknąć usychania liści? Sprawdź, jakich błędów unikać!

Palma areka w domu. Jak o nią dbać?

Jej pierzaste, łukowato wygięte liście dodają wnętrzu elegancji, a sama roślina działa jak naturalny filtr powietrza i nawilżacz. Palma areka filtruje powietrze i usuwa toksyny. Jest bezpieczna dla zwierząt domowych, co czyni ją idealnym wyborem do mieszkań. Żeby cieszyć się jej pięknem, trzeba spełnić kilka warunków pielęgnacji.

Areka potrzebuje jasnego, rozproszonego światła. Najlepiej ustawić ją przy oknie wschodnim lub zachodnim. Bezpośrednie słońce może poparzyć liście. Roślina najlepiej czuje się w temperaturze 18 - 24 stopnie C. Źle znosi przeciągi i spadki poniżej 15 stopni C. Lubi wilgotne powietrze. Zimą warto stosować nawilżacz, ustawić doniczkę na podstawce z wodą i kamykami lub regularnie zraszać liście miękką wodą.

Jak często podlewać palmę areka?

Areka lubi umiarkowaną wilgotność podłoża. Latem podlewaj ją co 5 - 7 dni, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Zimą ogranicz podlewanie do co 10 - 14 dni. Zawsze używaj odstanej, miękkiej wody w temperaturze pokojowej. Nadmiar wody w podstawce usuń po kilkunastu minutach. Korzenie nie mogą stać w wodzie.

Palma areka - dlaczego końcówki liści usychają i czy warto je obcinać?

Usychające końcówki liści palmy areki to częsty problem wśród właścicieli tej rośliny. Przyczyną brązowych końcówek jest najczęściej suche powietrze, szczególnie zimą. Z drugiej strony pojawiają się błędy w podlewaniu. Zarówno przesuszenie, jak i przelanie nie służy roślinie. Podobnie jest w przypadku nadmiernej dbałości o palmę. Często chcąc poprawić jej kondycję, używamy za dużo nawozów. Problemem jest zasolenie gleby i podlewanie twardą wodą z dużą ilością wapnia. Dlatego, jeśli pojawią się pierwsze uschnięte końcówki liści. Zwiększ wilgotność powietrza, podlewaj umiarkowanie, stosuj miękką wodę, a raz na kilka miesięcy przepłucz podłoże wodą destylowaną. Uschnięte końcówki możesz obciąć, ale tylko tam, gdzie tkanka jest wyraźnie sucha. Nie obcinaj całych liści, jeśli nie są całkowicie suche, roślina czerpie z nich składniki odżywcze.

Palma areka - nawożenie

Jak pisaliśmy wyżej, nadmierne nawożenie palmy areki może wywołać odwrotny skutek, dlatego bezpieczniejsze będę domowe odżywki. Do podlewania rośliny raz w miesiącu warto użyć nieosolonej wody po gotowaniu warzyw, która zawiera potas i fosfor. Podobne działanie będzie miał nawóz z banana. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana, takiego, który być może nie wygląda już najlepiej i nikt nie ma ochoty go zjeść, na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić i podlać palmę.

Polecany artykuł:

Jemioła w domu przynosi szczęście? Tylko wtedy, gdy tak ją potraktujesz. Ludowe…
Super Express Google News
QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt
Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMOWA ODŻYWKA DO ROŚLIN
PALMA
KWIATY DONICZKOWE