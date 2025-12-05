Uważaj! Nie wszystko, co czytasz w internecie, jest prawdą

Trudność w dostępie do usług medycznych – długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty, badania i jeszcze dłuższe na zabieg w szpitalu sprawiają, że desperacko szukasz innej drogi, by sobie pomóc. Gdy widzisz np. w mediach społecznościowych lekarza, który obiecuje cudowną terapię, nie daj się nabrać! Wiele rzeczy, które czytasz w internecie, nie są prawdą. Jak cię oszukują?

1. Powołują się na autorytet, czyli lekarza

- Lekarzowi nie wolno niczego reklamować! – mówi dr hab. n. med. Michał Hawranek, kardiolog, Śląski Uniwersytet Medyczny. – Zdarza się, że ktoś nieuczciwie wykorzysta wizerunek jakiegoś lekarza do reklamy albo nawet przy pomocy sztucznej inteligencji stworzy film z jego udziałem. Nie wolno w to wierzyć. Żaden lekarz nie będzie zachęcał do kupna żadnych leków czy urządzeń. To zakazane w całej Unii Europejskiej – wyjaśnia.

Jeśli więc widzisz w reklamie lekarza, kogoś, kto się za niego podaje lub osobę, która np. tylko występuje w lekarskim kitlu lub ze stetoskopem na szyi, pamiętaj – to jest oszustwo!

2. Wmawiają ci, że tego potrzebujesz

- Nie wierz w to. Suplementy albo niewiele pomagają, albo nawet szkodzą np. nadmiar witaminy C w organizmie przyczynia się do kamicy nerkowej. Idź do lekarza, on ewentualnie zaleci ci badania i przepisze receptę na potrzebny lek – ostrzega dr hab. n. med. Michał Hawranek.

Jeszcze gorzej, gdy kupisz reklamowany w internecie środek niewiadomego pochodzenia. Nikt nie kontroluje, co w nim jest. Może to być substancja, która odrobinę pomaga, w ogóle nie pomaga albo nawet zawiera toksyczne lub szkodliwe substancje!

3. Obiecują, że od razu pozbędziesz się choroby

Nie ma takich cudów. Jeśli lekarz mówi, że np. twoje kolano jest w fatalnym stanie i pomóc może jedynie operacja, to niestety tak jest. Lekarz zbadał cię, zlecił badania. Wie, że inne sposoby zawiodły. Może ci tylko chwilowo ulżyć w bólu. Tymczasem ty widzisz w internecie informację, że jakieś tabletki naprawią ci kolano, cudowny stymulator sprawi, że znikną zwyrodnienia, a dzięki ogrzewającej opasce będziesz zbiegać po schodach. Jeśli kupisz takie urządzenie, to po prostu stracisz pieniądze.

W przypadku bólu lub innych dolegliwości przede wszystkim skonsultuj się z lekarzem i u niego szukaj pomocy. Wszelkie urządzenia rehabilitacyjne, po zaleceniu przez lekarza, kupuje się w specjalnych i przeznaczonych do tego sklepach. Po leki, niezależnie od tego czy są to preparaty na receptę, czy sprzedawane bez niej, udaj się do apteki. Możesz też poradzić się farmaceuty.

4. Chcą wyłudzić twoje dane

Gdy znajdziesz np. na portalu społecznościowym, taką reklamę, nie klikaj w nią.

- Po kliknięciu użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową, gdzie może dokonać zakupu. Jednak po zapłacie i wpisaniu danych w formularz, dochodzi do wyłudzenia pieniędzy oraz przekazanych danych osobowych. Aby ustrzec się przed ich utratą, warto sprawdzić, czy materiał został oznaczony jako sponsorowany albo płatny – radzi Ewelina Włodarczyk, ekspertka Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK. - Wszelkie treści budzące wątpliwości można przesłać do NASK za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.zglos-dezinformacje.nask.pl – zachęca.