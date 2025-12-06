Wetrzyj w okna dziś wieczorem. Zapobiegniesz wilgoci na szybach. Rano będą suche. Sposób na wilgoć w oknach

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-06 5:04

Wilgoć na oknach to dosyć częsty widok jesienią i zimą w wielu domach. Niestety, jeśli nie zlikwidujemy tego problemu może on nieść poważne konsekwencje, a mianowicie wykwity pleśni na uszczelkach. Dlatego najlepiej jeszcze dziś wieczorem wetrzyj to w szyby w swoim domy, a pozbędziesz się wilgoci z okien na wiele dni. Rano będą idealnie suche.

Wilgoć na oknach

Autor: Shutterstock
  • Wilgoć na oknach to częsty problem w chłodne dni, prowadzący do pleśni i uszkodzeń.
  • Rozwiązaniem jest zastosowanie sprytnego triku z pianką do golenia, która nada szybom właściwości hydrofobowe.
  • Dodatkowo regularne wietrzenie i odpowiednie rośliny pomogą utrzymać okna suche.
  • Chcesz poznać wszystkie sekrety suchych okien? Przeczytaj, jak skutecznie walczyć z wilgocią!

Wetrzyj w szyby dziś wieczorem. Zapobiegniesz wilgoci na oknach

Kiedy za oknem robi się zimno, bardzo często pojawia się w naszym domu dość powszechny problem. Chodzi o wilgoć w oknach. To zjawisko najczęściej można dostrzec na szybach o poranku. Jedną z przyczyn skraplania się wilgoci na oknach jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale przyczynia się do tego również wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Z tym problemem należy jak najszybciej się uporać, gdyż wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien, a tej wcale nie jest już tak łatwo się pozbyć. Dlatego, jeśli zauważysz, że o poranku szyby w twoim domu są zaparowane i spływają po nich krople wody, to reaguj. Wypróbuj ten domowy sposób na wilgoć w oknach i najlepiej jeszcze dziś wieczorem wetrzyj w szyby ten produkt, a zapobiegniesz osiadaniu wilgoci na oknach. Rano będą idealnie suche. 

Sposób na wilgoć w oknach. Trik z pianką do golenia

Zanim zaczniesz zabezpieczać okna przed wilgocią to oczywiście najpierw starannie je osusz. Następnie sięgnij po piankę do golenia. Wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie wypoleruj szyby w oknach. Otóż pianka do golenia nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody.

Co zrobić, aby wilgoć nie osadzała się na oknach?

Wilgoć w oknach to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi: skrzydłokwiat, sansewieria, chamedora, czy zielistk

