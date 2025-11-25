Postaw na parapecie, w wyssie całą wilgoć z okien. Problem nadmiernej wilgoci zniknie, a okna i parapety będą suche. Sposób na wilgoć w mieszkaniu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-25 9:51

Nawracająca wilgoć na oknach? Zimą to problem, który bywa uciążliwy i może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Nadmiar wilgoci może skutkować pleśnią i zarodnikami grzybów pojawiających się na ścianach. Z wilgocią osadzającą się na oknach trzeba walczyć natychmiastowo. Na szczęście, w tej walce masz naturalnych sprzymierzeńców. Postaw to na parapecie, a problem wilgoci zniknie.

Zaparowane okna

i

Autor: Shutterstock

Zmagasz się z wilgocią na oknach i szukasz skutecznych rozwiązań? Poznaj domowe sposoby na ten powszechny problem.Odkryj, jak rośliny doniczkowe, takie jak skrzydłokwiat czy paprocie, mogą naturalnie absorbować nadmiar wilgoci z powietrza. Sprawdź, jakie produkty, które masz w kuchni, skutecznie pochłaniają wodę i zapobiegają jej osadzaniu się na szybach.

Jak pozbyć się wilgoci z okien? Domowy sposób ograniczający osadzanie się wody na oknach

Wilgoć zimą to dość powszechny problem. O tej porze roku mieszkania są rzadziej wietrzone, przez co powietrze w pomieszczeniach nie jest odpowiednio cyrkulowane. Deszczowa i śniegowa pogoda sprzyjają osadzaniu się wilgoci na oknach, która skrapla się na szybach. Jeżeli często widzisz na swoich oknach krople wody, to znak, że możesz mieć problem z nadmierną wilgocią w mieszkaniu. Eksperci wskazują, że optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniach powinien wynosić około 40-60 proc. Niższa wilgotność to zbyt suche powietrze, które może podrażniać górne drogi oddechowe. Z kolei wilgotność powietrza powyżej 60 proc. to ryzyko pojawienia się pleśni, a także zarodników grzybów. 

Wilgoć w mieszkaniu to nie tylko woda na oknach, ale także nawracający zapach stęchlizny i wilgotne dywany, firanki, a nawet wersalki i kanapy. Warto wiedzieć, że naturalnymi pomocnikami w walce z wilgocią są rośliny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że właśnie kwiaty doniczkowe mogą świetnie absorbować wilgoć z okien. Wystarczy, że postawisz je na parapecie, a poziom wilgotności zostanie zmniejszony. Jedną z roślin, która szczególnie polecana jest w walce z wilgotnością jest skrzydłokwiat. Jego błyszczące liście rewelacyjnie absorbują wodą i osuszają powietrze. Również paprocie posiadają liście, które niwelują nadmiar wody. Wystarczy, że postawisz te rośliny na parapecie lub w jego bliskiej odległości, a powietrze w Twoim domu będzie regularnie osuszane. 

Postaw to na parapecie, a pozbędziesz się wilgoci z okien

Duża wilgotność objawiająca się skraplaną wodą na oknach to poważniejszy problem. W takiej sytuacji lepiej postawić na środki absorbujące wilgoć. Świetnie w tej roli sprawdzi się soda oczyszczona, żwirek dla zwierząt lub zwykła sól kuchenna. Wystarczy, że wieczorem rozsypiesz obficie jeden z tych proszków po parapecie. To naturalne pochłaniacze wilgoci, które będą absorbowały wodę, dzięki czemu nie będzie ona osadzała się na oknach. Pamiętaj, by zawsze regularnie wymieniać proszek. Sprawi to, że nie namoknie on nadmiernie i będzie cały czas działać. 


