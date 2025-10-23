Wilgoć w domu to powszechny problem jesienno-zimowy, mający negatywny wpływ na zdrowie.

Skuteczna wentylacja i osuszanie powietrza to kluczowe metody walki z nadmierną wilgotnością.

Dowiedz się, jak samodzielnie stworzyć pochłaniacze wilgoci i jakie rośliny pomogą Ci w walce z wilgocią.

Poznaj sprawdzone sposoby na utrzymanie zdrowego klimatu w Twoim domu.

Jak pozbyć się wilgoci z domu?

Wilgoć w domu to problem, który dotyczy wielu domów i mieszkań w sezonie jesienno-zimowym. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w starym domu, czy w nowoczesnym apartamencie, ryzyko pojawienia się wilgoci zawsze istnieje. Ignorowanie tego problemu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, gdyż zarodniki grzyba negatywnie wpływają na układ odpornościowy człowieka i przyczyniają się występowaniu alergii. Wilgoci z domu można pozbyć się na kilka sposobów. W pierwszej kolejności postaraj się zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniach. Oczywiście najprościej mówiąc - wietrz pokoje. Wystarczy na kilka minut otworzyć skrzydło. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Niektóre okna są wyposażone w nawiewniki, które można otworzyć. W ten sposób zapewnisz odpowiednią cyrkulację powietrza w domu i zapobiegniesz gromadzeniu się wilgoci w pokojach. W sytuacji, gdy problem zbyt wysokiej wilgotności powietrza jest uciążliwy, a ta przekracza poziom 60 %, to warto regularnie osuszać powietrze profesjonalnym sprzętem.

Domowy pochłaniacz wilgoci. Wymieszaj i postaw w każdym pokoju

W walce z wilgocią w domu pomocne mogą być pochłaniacze wilgoci. Warto przygotować je samodzielnie, choćby ze względu na fakt, że istnieje kilka naturalnych produktów, które chłoną wilgoć jak gąbka. Niezawodny jest ryż i sól gruboziarnista. Dlatego wymieszaj te dwa składniki i poprzesypuj do słoiczków lub miseczek. Tak uzyskasz domowy pochłaniacz wilgoci z powietrza. Słoiczki rozstaw w każdym pokoju w swoim domu i gotowe. Możesz dodać też kilka kropli ulubionego olejku eterycznego, który dodatkowo rozniesie przyjemny dla Twojego nosa zapach w mieszkaniu. Oczywiście raz na 3 - 4 dni wymieniaj ryż i sól, aby zapobiec pleśnieniu tych składników w słoiczkach.

Rośliny pochłaniające wilgoć z powietrza

Jeśli chcesz walczyć zaparowanymi oknami i jesteś fanką roślin doniczkowych, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny, które skutecznie pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi:

skrzydłokwiat,

sansewieria,

bluszcz,

chamedora,

zielistka.