Odkąd mam w domu tę roślinę, to problem wilgoci mnie nie dotyczy. Zimą rewelacyjnie pochłania wilgoć z okien i ścian. Sposób na wilgotne powietrze

Jak się pozbyć wilgoci z domu?

Jesienią i zimą wiele osób zmaga się z problemem wilgoci w domu. Pojawia się ona najczęściej na oknach lub ścianach. Niektóre pomieszczenia są bardzie narażone na wstępowanie wilgoci. Łazienka to miejsce, w którym trzeba zwrócić największą uwagę na wilgotne powietrze. W przypadku walki z wilgocią najważniejsza jest prewencja i odpowiednia wentylacja pomieszczeń w domu. Nawet zimą otwieraj okna i regularnie wietrz pokoje. Łazienkę za kąpieli otwieraj i dbaj, by nie zaparowywała zbyt mocno. Sprawdzaj wywietrzniki wentylacyjne w domu i czyść je. W przypadku wilgoci w domu rewelacyjnie sprawdzą się także rośliny. Odkąd mam w domu kwiaty, które pochłaniają wilgoć, to problem zniknął. Jakie rośliny pochłaniają wilgoć?

Odkąd postawiłam ten kwiat na parapecie, to problem wilgoci w domu zniknął

Rośliny na wilgoć - bluszcz angielski

To jedna z roślin, którą poleca się do łazienek. Bluszcz angielski świetnie radzi sobie z wilgocią i pleśnią w powietrzu. Najlepiej rośnie w jasnym pomieszczeniu i musi być regularnie podlewany. Co ważne, bluszcz angielski jest toksyczny dla zwierząt, dlaczego jeżeli masz czworonoga w domu, to lepiej doniczkę postawić w trudnodostępnym miejscu.

Rośliny na wilgoć - skrzydłokwiat

Odkąd mam skrzydłokwiat w domu, to wilgoć przestała być problemem. Skrzydłokwiat lubi wilgotne pomieszczenia. Pobiera on wilgoć z powietrza poprzez swoje liście. Dobrze rozwija się w sztucznym świetle. To idealna roślina dla alergików i osób cierpiących na alergie. Skrzydłokwiat to Twój naturalny oczyszczacz powietrza. Podobnie jak bluszcz angielski jest szkodliwy dla zwierząt i lepiej go trzymać poza ich zasięgiem.

Rośliny na wilgoć - wężownica

Wężownica znana także jako język teściowej to jedna z najlepszych roślin na wilgotne powietrze. Świetnie absorbuje wilgoć z powietrza i nie wymaga przesadnej pielęgnacji. Wystarczy jej jasno światło i podlewanie raz na tydzień. Jej liście pochłaniają nadmiar wilgoci oraz także genialnie filtrują toksyny z powietrza.

