Twój pies śpi z Tobą w łóżku? To szalenie niebezpieczne. Ekspertka wymienia, które psy nie powinny spać w łóżku

Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka i na pewno właściciele czworonogów tę tezę potwierdzą. I choć miłość do zwierzaka jest przeogromna, to wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że często popełnia błąd w opiece nad pupilem, który może się dla niego skończyć utratą zdrowia, a nawet życia. Chodzi tu o spanie z psem w jednym łóżku. Dr Katy Alexander pracująca w Blue Cross pewna grupa psów, ze względu na ich bezpieczeństwo nie powinna spać razem z właścicielem. Zdaniem ekspertki bardzo małe psy, szczenięta i czworonogi, które mają problemy z poruszaniem zdecydowanie powinny mieć wyznaczone swoje miejsce do odpoczynku. W ich przypadku może dojść do przegrzania, a nawet uduszenia.

Czy można spać z psem w jednym łóżku?

Zapewne wielu właścicieli psów zastanawia się, czy bezpiecznie jest spanie z psem w jednym łóżku. Oczywiście, ale pod warunkiem, że dla nas i dla zwierzaka jest to komfortowe. Drugą kwestią, o której należy pamiętać przed wpuszczaniem pupila do sypialni, jest higiena. Należy dokładnie wyczyścić łapki psa, wyczesać mu sierść i oczywiście regularnie kąpać. Ważne jest także, aby pies ułożył się w miejscu, z którego będzie mógł bezpiecznie zejść w nocy.

Opinia behawiorystów miażdżąca dla psów z Przemyśla, które zagryzły dziecko