Twój pies drapie legowisko przed snem? Chce ci przekazać ważną informację

Pies kręci się w legowisku przed snem? To ważny znak

Posiadacze zwierząt pragną rozszyfrować zachowania ich pupili, aby móc je zrozumieć i zbudować z nimi silną więź. To właśnie znajomość pewnych gestów i zachowań czworonogów pozwala szybko reagować na ich potrzeby i ewentualnie uniknąć niepotrzebnej im traumy. I wcale nie jest prawdą fakt, że pies, który szczeka chce zaatakować. Prawdopodobnie chce ostrzec przed niebezpieczeństwem lub po prostu zwrócić na siebie uwagę właściciela. A co jeśli pies krąży w legowisku i zaczyna w nie drapać? Czy to oznaka zdenerwowania, a może legowisko jest dla niego niewygodne? Nic bardziej mylnego. To zachowanie związane jest z ich ewolucją i pies kręcąc się i drapiąc legowisko próbuje je sobie wygodnie posłać do spania. Co więcej, w ten sposób zwierzę zapewnia sobie odpowiednią temperaturę posłania.

Które zachowania psa powinni zaniepokoić właściciela?

Niektóre zachowania psa w obrębie jego legowiska powinny zaniepokoić właściciela. Nie wszystkie z nich muszą świadczyć o rutynie przed spaniem. Jeśli pies przed snem piszczy i długo rozkopuje swoje legowisko, może to oznaczać, że jest mu w nim niewygodnie. Z kolei, jeśli pies gryzie i rozszarpuje posłanie, prawdopodobnie jest zestresowany lub przebodźcowany. Zaniepokoić powinna również sytuacja, gdy psiak często budzi się, wstaje i piszczy. Może to wskazywać na problemy z kręgosłupem lub stawami.

