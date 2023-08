Pies zaczepia Cię łapą? Chce Ci przekazać ważną wiadomość. "To wzruszające"

Pies trąca Cię łapą? Nie ignoruj tego sygnału

Zauważyłaś, że pies w różnych sytuacjach trąca Cię łapą? Zwierzęta nie potrafią mówić, dlatego wyćwiczyły sobie swój "język" w komunikowaniu się z człowiekiem. Często właściciele czworonogów niestety ignorują zachowania swojego zwierzaka, uznając je za błahostki. Jednak w rzeczywistości może się okazać, że pies właśnie w ten sposób próbuje przekazać swojemu panu lub pani ważną informację. Co oznacza, gdy pies zaczepia Cię łapą, gdy go głaszczesz? To psie zachowanie wyjaśniła specjalistka w rozmowie z The Mirror. "Kiedy pies trąca cię łapą, gdy już go głaszczesz, czy łaskoczesz, jest duża szansa, że intuicyjnie czujesz, o co chodzi. Twój pies sygnalizuje w ten sposób, że chce, żebyś nadal robił dokładnie to, co robisz. Jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których psy kładą łapy na swoich właścicielach" - wyjaśnia weterynarz Sarah Wooten z Pumpkin Pet Insurance.

Co więcej pies zaczepiając łapą swojego właściciela chce mu pokazać, ze go kocha i mu ufa. "To wzruszające" - piszą internauci w komentarzach.

