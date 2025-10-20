Wypełnij woreczek i połóż na kokpicie w aucie. Problem wilgoci na szybach zniknie raz na zawsze. Sposób na zaparowane szyby w samochodzie 

Zaparowane szyby w samochodzie to jesienny problem wpływający na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Umieść woreczek na kokpicie lub w pobliżu szyby, aby cieszyć się suchymi szybami i lepszą widocznością.

Chcesz poznać więcej sposobów na suchą szybę i prawidłowe ustawienie nawiewu? Sprawdź, jak to zrobić!

Domowy pochłaniacz sprawi, że problem wilgoci na szybach w samochodzie zniknie

Problem zaparowanych szyb w samochodzie powraca do kierowców niemal każdej jesieni. Wystarczy tak naprawdę chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Dlaczego tak się dzieje? Czasami wynika to z nieprawidłowego korzystania z nawiewów w aucie, a czasem jest naturalnym zjawiskiem połączonym z pogodą. Niestety zaparowane szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Dlatego, jeśli chcesz pozbyć się wilgoci ze swojego samochodu i tym samym zapobiec zaparowywaniu szyb od środka, umieść w nim pochłaniacze wilgoci. Pochłaniacz wilgoci do auta usunie skropliny i parę z szyb, tym samym ułatwi nam wyruszenie w drogę. Można także wykorzystać do tego domowy pochłaniacz wilgoci, który przygotujesz samodzielnie.

Sposób na wilgoć na szybach w aucie. Połóż pochłaniacz na kokpicie

Jak zrobić domowy pochłaniacz wilgoci do auta? Wystarczy, że do bawełnianego lub lnianego woreczka wsypiesz żwirek dla kota lub biały ryż. Możesz opcjonalnie dodać kilka kropli olejku eterycznego, aby przy okazji zadbać o piękny zapach w samochodzie. Następnie zwiąż woreczek i połóż go na kokpicie pojazdu lub zawieś w okolicy szyby. Zarówno ryż, jak i żwirek dla kota mają właściwości absorbujące wilgoć, dzięki czemu są doskonałym sposobem na zaparowane szyby w samochodzie.

Nawiew w aucie. Jak go ustawić, aby szyby nie parowały?

Jeśli chcesz zapobiec wilgoci na szybach w samochodzie lub po prostu przyspieszyć ich osuszanie to pamiętaj o kilku ważnych zasadach związanych z użytkowaniem samochodu jesienią i zimą. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.