Zimą należy wymienić letni płyn do spryskiwaczy na zimowy, by uniknąć zamarzania i poprawić widoczność.

Domowy płyn zimowy zapewni czyste szyby bez smug.

Chcesz poznać prosty przepis na skuteczny płyn do spryskiwaczy, który sam zrobisz w domu?

Domowy płyn do spryskiwaczy zimowy. Jak go zrobić?

Zima to dla wielu kierowców chyba najmniej przyjemna pora roku. Zanim nadejdą mrozy i śnieżyce, każdy właściciel samochodu musi wymienić opony na zimowe. To jednak nie wszystko. Należy również pamiętać o zmianie płynu do spryskiwaczy na zimowy, ponieważ letni zamarznie w ujemnych temperaturach, utrudniając widoczność i zmuszając do uciążliwego skrobania szyb. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy parkujemy nasze auto na dworze. Jeśli jednak mrozy zaskoczyły Cię bez zapasu zimowego płynu, to nic straconego. Możesz łatwo przygotować go samodzielnie w domu. Zamiast sklepowego detergentu, do zbiornika pod maską wlej domowy roztwór z 3 składników. Znakomicie poradzi sobie z zamarzającymi szybami i świetnie je nabłyszczy.

Dodaj do wody i płyn do spryskiwaczy gotowy

Przygotowanie domowego płynu do spryskiwaczy na zimę jest łatwe i zapewne większość składników mamy w swoich domach. Potrzebujesz: 4 litrów wody demineralizowanej (to ważne!), łyżki płynu do mycia naczyń i 2 szklanek alkoholu. Składniki dokładnie ze sobą wymieszaj i wlej do zbiornika pod maską swojego auta. Taki domowy płyn do spryskiwaczy zapewni czyste, lśniące szyby bez smug, nawet w mroźne dni.

Domowy rozmrażacz do szyb samochodowych

Zamarznięte szyby to częsty problem kierowców parkujących pod gołym niebem. Po mroźnej nocy na szybach osadza się warstwa lodu, którą zwykle próbujemy zeskrobać. Istnieje jednak szybszy i skuteczniejszy sposób! Przygotuj w domu płyn, który błyskawicznie rozpuści lód. Wystarczy wymieszać szklankę alkoholu ze 100 ml wody, przelać do butelki z atomizerem i spryskać zamarznięte szyby. W zaledwie trzy sekundy Twój samochód będzie gotowy do drogi.