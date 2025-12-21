Wsyp 1 miarkę do pralki i upierz zszarzałe firanki. Na święta będą bielusieńkie jak śnieg. Działa jak wybielacz. Pranie firanek

Przedświąteczne porządki w pełni, a Twoje firanki straciły śnieżnobiały blask?

Wsyp 1 miarkę do pralki i nastaw pranie firanek, a na święta będą śnieżnobiałe

W wielu polskich domach trwają porządki przedświąteczne. Chcemy, aby nasze mieszkanie dosłownie olśniewało czystością, więc sprzątamy niemalże każdy jego zakątek. Oczywiście jednym z etapów tych przedświątecznych porządków jest mycie okien i pranie firan, które potem zawisną na karniszach. I oczywiście białe firany z prezentują się pięknie, jednak pod warunkiem, że zachowują swój pierwotny kolor. Niestety wiele pań domu doskonale zna ten problem, kiedy ich firany szarzeją i zwykłe pranie w pralce nie przynosi oczekiwanego efektu. Winowajcą jest kurz, brud, a nawet smog, które osadzają się na tkaninie. Dlatego, jeśli chcesz mieć śnieżnobiałe firanki na święta Bożego Narodzenia, to wypróbuj ten domowy sposób na pranie ich w pralce z zastosowaniem sody oczyszczonej. Wsyp jedną miarkę sody oczyszczonej do szuflady na detergenty, dodaj do niej proszek do prania i nastaw pranie firanek. Po wyjęciu z bębna będą perfekcyjnie czyste i pachnące świeżością. Otóż soda oczyszczona jest znana ze swoich właściwości wybielających tkaniny, jednak jest dla nich bezpieczna. Co więcej - pozwala ona usunąć z materiału wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Jak wybielić firanki? Domowe sposoby

Oczywiście oprócz wyżej opisanego sposobu na pranie firan, istnieje jeszcze kilka innych sprawdzonych metod, które pomogą nam wybielić zszarzałe firanki. Bywa, że tkanina jest tak mocno zabrudzona, że przed włożeniem należy ją namoczyć. W tym celu nalej ciepłej wody do miski lub wanny, wsyp opakowanie kwasku cytrynowego i dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń. Zanurz swoje firany i pozostaw na około 30 minut. Po upływie tego czasu upierz je w pralce. Można również wykorzystać do prania skorupki jajek. Wystarczy pokruszyć skorupki 3 jajek i umieścić je w bawełnianym lub lnianym woreczku. Szczelnie zamknięty włóż do bębna pralki i nastaw pranie firan tak jak zwykle - z dodatkiem detergentów. Po wyjęciu będą śnieżnobiałe.