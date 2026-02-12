Prawie każdy z nas ma to w swojej kuchni i nieświadomie truje domowników. Naukowcy: wyrzuć natychmiast

Plastikowe deski do krojenia, mimo wcześniejszych przekonań, mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Badania wskazują, że podczas krojenia uwalniają się mikrocząsteczki plastiku, które mogą przenikać do organizmu.

Mikroplastik może prowadzić do bioakumulacji, wpływać na gospodarkę hormonalną i zwiększać ryzyko chorób.

Zastanawiasz się, jaka deska jest najbezpieczniejsza? Przeczytaj, co radzą eksperci!

Takie deski do krojenia są szkodliwe dla zdrowia?

Przez wiele lat panowało przekonanie, że plastikowe deski do krojenia są lepsze od drewnianych. Na drewnie mogą zostawać bakterie z surowego mięsa oraz ryb, a także wymagają one odpowiedniej pielęgnacji, jak woskowanie czy olejowanie. Najnowsze badania wskazują jednak, że plastikowe deski do krojenia nie są do końca bezpieczne i mogą być szkodliwe dla zdrowia. Przeprowadzono wiele eksperymentów, które wskazały szkodliwy wpływ plastiku w kontakcie z żywnością. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Północnej w USA przestrzegają, że krojenie żywności na plastikowych deskach może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Choć krótkoterminowe badania nie wykazały toksyczności to analizy przeprowadzone na myszach wskazują, że mikrocząsteczki plastiku mogą przenikać do płodu poprzez łożysko. Podczas badan wykazano również, że podczas krojenia mogą uwalniać się związki polipropylenu oraz polietylenu.

- Szacowana ilość to kilka milionów cząsteczek mikroplastiku rocznie. Może to być niebezpieczne. Jednak szczegółowe badania toksyczności mikroplastiku nie mogą być przeprowadzane bezpośrednio na ludziach, więc są prowadzone na liniach komórkowych i myszach. Stwierdzono na ich podstawie, że cząsteczki mikroplastiku są przekazywane płodom myszy przez matkę. Oznacza to, że następuje bioakumulacja mikroplastiku w organizmie. W dłuższym okresie, przy długotrwałym narażeniu na mikroplastik, może się on stać rakotwórczy - mówi Newserii Innowacje Himani Yadav doktorantka na Uniwersytecie Stanowym Dakoty Północnej w USA.

Niektóre badania wykazały, że związki takie jak polipropylen i polietylen mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną, niepłodność oraz choroby nowotworowe. Warto również wspomnieć, że plastikowe deski do krojenia wcale nie są łatwiejsze w czyszczeniu niż drewniane. Pocięta nożem powierzchnia może stać się siedliskiem bakterii i zarazków.

Jak dbać o plastikowe deski do krojenia?

Aby skutecznie umyć plastikową deskę do krojenia, po każdym użyciu należy natychmiast opłukać ją pod bieżącą, ciepłą wodą, usuwając resztki jedzenia. Następnie użyj gąbki lub szczotki i płynu do naczyń, dokładnie szorując całą powierzchnię, zwracając szczególną uwagę na ewentualne rysy i zagłębienia. Po umyciu, deskę należy obficie spłukać czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w pozycji pionowej, aby zapewnić cyrkulację powietrza i zapobiec rozwojowi bakterii. W przypadku krojenia surowego mięsa, drobiu lub ryb, po umyciu warto dodatkowo przetrzeć deskę roztworem octu (1:1 z wodą) lub specjalnym płynem dezynfekującym, a następnie ponownie spłukać. Pamiętaj, że wysokie temperatury w zmywarce mogą zdeformować plastik, dlatego mycie ręczne jest zawsze zalecane.