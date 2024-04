Rozpuszczam 1 kapsułkę i wlewam zamiast płynu do spryskiwaczy w samochodzie. Moje szyby w aucie lśnią z czystości. Domowy płyn do spryskiwaczy

Rozpuszczam 1 kapsułkę i wlewam zamiast płynu do spryskiwaczy w samochodzie. Szyby lśnią z czystości

Chyba każdemu kierowcy przytrafiło się zapomnieć dokupić płyn do spryskiwaczy. Niestety ten najczęściej kończy się w najmniej odpowiednim i oczekiwanym momencie. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy akurat musimy wyruszyć w podróż? Okazuje się, że taki letni płyn do spryskiwaczy można przygotować samodzielnie w domu i to z dosłownie dwóch składników. Taki domowy preparat do szyb jest doskonałą alternatywą dla sklepowych środków, a do tego na pewno jest tańszy. Wystarczy, że tabletkę do zmywarki rozpuścisz w niewielkiej ilości ciepłej wody. Pamiętaj, że musi się ona całkowicie rozpuścić. Ten roztwór wlej do zbiornika na płyn do spryskiwaczy i następnie uzupełnij go wodą do pełna. Gotowe! Odtąd Twoje szyby w samochodzie będą lśnić z czystości, a kilkadziesiąt złotych zostanie w Twojej kieszeni.

Czym umyć szyby w samochodzie?

Mieszankę wody z tabletką do zmywarki można również śmiało zastosować do umycia szyb w samochodzie. Tu warto rozpuścić kapsułkę w 5 litrach ciepłej wody i ściereczką umyć szyby w aucie, a następnie wytrzeć do sucha. Ten domowy płyn do mycia szyb sprawi, że będą czyste, lśniące i do tego bez smug.