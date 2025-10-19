Pędź do Action i za 13 zł zniknie problem zaparowanych szyb w aucie. Wchłonie wilgoć jak gąbka. Sposób na zaparowane szyby w samochodzie

Zaparowane szyby to częsty problem jesienią i zimą, wynikający z różnicy temperatur i wilgoci.

Niewłaściwe ustawienie nawiewu i materiałowe dywaniki mogą nasilać problem parowania szyb.

Odkryj proste triki i niedrogi pochłaniacz wilgoci z Action, który raz na zawsze rozwiąże problem zaparowanych szyb.

Zaparowane szyby w samochodzie. Przyczyny

Zaparowane szyby w samochodzie to problem chyba większości kierowców w sezonie jesienno-zimowym. Po uruchomieniu silnika i pod wpływem dużej różnicy temperatur oraz sporej wilgotności powietrza wewnątrz pojazdu, na szybach pojawia się wilgoć. Wystarczy tak naprawdę chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Dlaczego tak się dzieje? Czasami wynika to z nieprawidłowego korzystania z nawiewów w aucie, a czasem jest naturalnym zjawiskiem połączonym z pogodą. Niestety zaparowane szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką. Jednak wydaje się to syzyfową pracą, gdyż po chwili szyby znowu są zaparowane.

Jak ustawić nawiew, aby szyby w aucie nie parowały?

Jeśli chcesz zapobiec wilgoci na szybach w samochodzie lub po prostu przyspieszyć ich osuszanie to pamiętaj o kilku ważnych zasadach związanych z użytkowaniem samochodu jesienią i zimą. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać. Jest jeszcze jeden sposób na wilgoć na szybach w samochodzie. Znajdziesz go w Action.

Sposób na wilgoć na szybach w samochodzie. Pędź do Action i kup za 13 zł

Warto także umieścić na kokpicie pochłaniacze wilgoci. Dlatego wybierz się do najbliższego Action, gdzie wydasz niecałe 13 zł, a całą jesień i zimę będziesz mieć święty spokój z wilgocią na szybach w samochodzie. Pochłaniacz wilgoci do auta z Action usunie skropliny i parę z szyb w samochodzie, przyczepie kempingowej lub łódce. Skutecznie pochłania nadmierną wilgoć z powietrza i zatrzymuje ją bez przecieków. Co więcej - ten pochłaniacz nadaje się do wielokrotnego użytku. Wystarczy włożyć go do kuchenki mikrofalowej o mocy 600 W na 5 minut, aby oddał wchłoniętą wcześniej wilgoć i ponownie można umieścić go w swoim samochodzie. Ten pochłaniacz wilgoci do auta w Action kosztuje jedynie 12,95 zł.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Pochłaniacz wilgoci Action

Domowy pochłaniacz wilgoci do auta. Jak go zrobić?

Aby przygotować domowy pochłaniacz wilgoci do auta wystarczy, że do bawełnianego lub lnianego woreczka wsypiesz żwirek dla kota lub biały ryż. Możesz opcjonalnie dodać kilka kropli olejku eterycznego, aby przy okazji zadbać o piękny zapach w samochodzie. Następnie zwiąż woreczek i połóż go na kokpicie pojazdu lub zawieś w okolicy szyby. Zarówno ryż jak i żwirek dla kota mają właściwości absorbujące wilgoć, dzięki czemu są doskonałym sposobem na zaparowane szyby w samochodzie.