Ocet to nie tylko kulinarny składnik, ale także nasz sprzymierzeniec w walce o czysty dom lub mieszkanie. Sprawdza się przy czyszczeniu zatłuszczonej kuchenki, ale także jako środek usuwający kamień na armaturze łazienkowej. To także doskonały zmiękczasz tkanin.

Ocet lawendowy z Action idealny do sprzątania i prania ręczników

Ocet, a konkretnie biały ocet spirytusowy, działa jak naturalny zmiękczacz i odświeżacz. Rozpuszcza resztki detergentów i zmiękcza tkaniny bez obciążania ich. Zapobiega osadzaniu się kamienia w pralce. Przywraca chłonność ręcznikom i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jednak nie każdemu podoba się zapach octu i choć nie czuć go po wysuszeniu tkaniny, to dla wielu osób stanowi to barierę nie do przejścia. Rozwiązaniem może być lawendowy ocet, który w Action kosztuje około 4 zł za litr. Jego zapach nie jest tak uciążliwy, jak w przypadku zwykłego octu i świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku prania ręczników, ale też przy myciu podłóg, okien i sprzątaniu łazienki. Alternatywą może być zwykły ocet, do którego dodamy odrobinę olejków eterycznych o ulubionym zapachu.

Dlaczego lepiej nie prać ręczników z płynem do płukania tkanin?

Choć płyny do płukania kuszą zapachem i obietnicą miękkości nie zawsze dobrze radzą sobie z tkaninami. Mogą zatykać włókna ręczników, które przez to stają się mniej chłonne. Ponadto, jeśli przesadzimy z ilością, płyn do płukania pozostawia osad, który z czasem może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu.

Jak prać ręczniki z octem?

Załaduj pralkę ręcznikami. Nie przepełniaj bębna, by woda mogła swobodnie krążyć.Dodaj proszek lub kapsułkę do komory na detergent. Wlej ocet do komory na płyn do płukania (to ta z oznaczeniem kwiatka lub „softener”). Najlepiej użyć ok. 100–150 ml octu spirytusowego. Opcjonalnie dodaj kilka kropli olejku eterycznego (np. lawendowego lub cytrynowego) do octu, jeśli zależy Ci na delikatnym zapachu lub użyj octu lawendowego. Ustaw program prania na 60 stopni C, to optymalna temperatura dla higienicznego prania ręczników i w zupełności wystarczy, by były higieniczne czyste. Wyższa temperatura sprawi, że tkanina się wygotuje i straci miękkość. Ważne też, by nie mieszać octu z wybielaczem, może to prowadzić do wydzielania szkodliwych oparów. Nie używaj octu przy każdym praniu, wystarczy co 2–3 prania, by zachować świeżość i chłonność ręczników. Jeśli to możesz, susz ręczniki na świeżym powietrzu, to dodatkowy sposób na naturalne odświeżenie.

