Za 50 groszy dopierzesz brudne ręczniki! Odkąd sama tak robię to goście zaczęli chwalić miękkość i zapach ręczników. Pranie ręczników w domu

Ręczniki to siedlisko bakterii i martwego naskórka, dlatego ich regularne pranie jest kluczowe dla zdrowia skóry.

Zaleca się pranie ręczników w temperaturze 60°C (mikrofibra w 40°C) i unikanie płynów zmiękczających, które niszczą włókna.

Ocet, soda oczyszczona, gliceryna i sól to domowe sposoby na miękkie, czyste i pachnące ręczniki.

Chcesz poznać szczegółowe wskazówki i triki, by Twoje ręczniki były zawsze świeże i puszyste?

Dlaczego pranie ręczników jest takie ważne?

Pranie ręczników to bardzo ważny element codziennej higieny. Eksperci wskazują, że ręczniki należy wymieniać co najmniej raz w tygodniu. Jeszcze częściej powinno się zmieniać ręczniki do twarzy. Osoby z bardzo wrażliwą skórą ze skłonnościami do wyprysków powinny robić to nawet codziennie. Dlatego tak jest? Przede wszystkim ręczniki mają regularny kontakt ze skórą. Zbiera się na nich naskórek. Ręczniki do twarzy mogą "zbierać" bakterie i wirusy ze zmian trądzikowych. Dodatkowo ręczniki często są wilgotne, a to tworzy idealne środowisko do rozwoju bakterii. Częste pranie ręczników pomoże uniknąć alergii i chorób skórnych.

Jak prać ręczniki? Podstawowe informacje

Już nasze babcie wiedziały, że ręczniki powinno prać się w jak najwyższych temperaturach. W ten sposób mamy pewność, że wszystkie bakterie oraz drobnoustroje zostaną usunięte. Obecnie zalecana temperatura do prania ręczników wynosi 60 stopni Celsjusza. Niektóre ręczniki wykonane z innych materiałów niż bawełna należy prać w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Do prania ręczników nie powinno używać się płynów do płukania. Ich cząsteczki oblepiają włókna, przez co te szybciej twardnieją i robią się nieprzyjemne dla skóry. Zawsze pierz ręczników osobno i maksymalnej zajętości bębna na 2/3 jego objętości. Dzięki temu woda i detergent piorący będzie mógł swobodnie opływać tkaniny.

Jak prać ręczniki z mikrofibry?

Mikrofibra to cienki i szybkoschnący materiał, który coraz częściej wykorzystywany jest w produkcji ręczniki. Często z niego wykonane są ręczniki plażowe. Mikrofibra sprawia, że ręczniki są lekkie i zajmują mało miejsca w szafie. Jest to syntetyczny materiał będący połączeniem włókien poliamidowych i poliestrowych. Mikrofibra jest oporna na uszkodzenia. Ręczniki z mikrofibry należy prać w nieco niższej temperaturze. Eksperci wskazują, że powinna ona wynosić maksymalnie 40 stopni Celsjusza. Podobnie jak w przypadku klasycznych, bawełnianych ręczników nie zaleca się stosowania płynów zmiękczających.

Domowe sposoby prania ręczników. Jak prać ręczniki z dodatkiem octu?

Jednym z najczęściej polecanych domowych sposobów na pranie ręczników jest ocet. Klasyczny, biały ocet świetnie sprawdza się w praniu. Posiada on właściwości odkażające i odplamiające. Rewelacyjnie dopiera trudne zabrudzenia i zabija bakterie. Dodatkowo ocet zapobiega osadzaniu się kamienia z wody i sztywnieniu tkanin. Pranie ręczników z niewielką ilością octu sprawi, że będą one przez długi czas miękkie i pachnące. Bardzo wrażliwe na zapachy osoby mogą ocet wymieszać z kilkoma kroplami olejku eterycznego, aby pozbyć się drażniącego zapachu. Do prania ręczników wystarczy 0,5 szklanki octu. Możesz wlać go bezpośrednio do bębna pralki lub do komory na płyn do płukania. Ten drugi sposób sprawi, że ocet zostanie dodany na ostatnim etapie prania. Ocet jest bezpieczny dla tkanin i dla pralki.

Domowe sposoby prania ręczników. Jak prać ręczniki z dodatkiem sody oczyszczonej?

Kolejnym często polecanym sposobem na pranie ręczników jest soda oczyszczona. Z uwagi na swoje delikatna właściwości wybielające soda oczyszczona polecana jest przede wszystkim do prania białych ręczników. Bezpośrednio do bębna pralki dodaj 5 łyżek sody oczyszczonej i nastaw pranie jak zawsze. Soda oczyszczona posiada genialnie właściwości bakteriobójcze i wybielające. Chroni tkaniny przed sztywnieniem i pomaga w dopieraniu uciążliwych plam. Soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami oraz bakteriami zbierającymi się na ręcznikach.

Domowe sposoby prania ręczników. Jak prać ręczniki z dodatkiem gliceryny?

Gliceryna to absolutny game changer w praniu ręczników. Mieszanka gliceryny oraz wody zmiękcza tkaniny i sprawia, że uprane ręczniki są idealnie miękkie, niemalże puszyste. Gliceryna nie niszczy włókien i zabezpiecza je przed działaniem z zewnątrz. Dodaj sodę oczyszczoną i glicerynę do prania ręczników. Ustaw krótki program piorący na wysokiej temperaturze. Unikaj wysokich obrotów wirowania. Po skończonym praniu Twoje ręczniki będą czyste i miękkie. Sprawdź i sama się przekonaj.

Domowe sposoby prania ręczników. Jak prać ręczniki z dodatkiem soli kuchennej?

Sól rewelacyjnie zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy, co jest szczególnie ważne w przypadku ręczników. Sól kuchenna doskonale wywabia plamy i sprawia, że materiał odzyskuje swój kolor. Wystarczy, że wsypiesz około 15 g (1 łyżka stołowa) bezpośrednio do bębna pralki.