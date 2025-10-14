Jesienne nawożenie trawnika jest kluczowe dla jego przetrwania zimy i lepszego wzrostu na wiosnę.

Jak nawozić trawę jesienią? Dzięki temu wiosną przywita Cię zielona murawa

Jesienne nawożenie trawnika jest bardzo ważnym zabiegiem. Pomoże ono trawie przetrwać zimę. Sprawi, że będzie ona bardziej odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz niektórych chorób. Nawożona jesienią trawa lepiej będzie rosła na wiosnę. Należy jednak wiedzieć, że nie wszystkie nawozy nadają się do stosowania jesienią. O tej porze roku powinno się unikać odżywek bogatych w azot. Związek ten stymuluje trawę do wzrostu i przedłuża jej okres wegetacyjny. Nawozy z azotem mogą sprawić, że trawa nie będzie gotowa na zimę. Jesienią należy sięgać po nawozy zawierające w swoim składzie fosfor oraz potas. Przygotują one trawę na mrozy i poprawią jej odporność.

Znajomy konserwator muraw pokazał mi, jak nawozić trawę jesienią

Październik to świetny miesiąc do przeprowadzenia ostatniego nawożenia trawnika. Świetną, naturalną alternatywą dla kupnych nawozów jest popiół drzewny. To bogate źródło wapnia, magnezu, sodu oraz potasu. Co ważne, popiół drzewny nie zawiera azotu, który jesienią nie jest wskazany. Popiół drzewny do nawożenia trawnika powinien być czysty i nie zawierać chemicznych pozostałości po lakierach oraz farbach. Najlepiej jest stosować go na kwaśnych podłożach o pH poniżej 5,5. Przygotowany popiół drzewny należy równomiernie rozsypać po trawniku. Najlepiej jest robić to bezdeszczowe dni, aby woda nie zmyła popiołu zanim ten zacznie działać. Zabieg ten jesienią możesz kilkukrotnie powtórzyć, jednak za każdym razem obserwuj trawę. Jeżeli zacznie żółknąć i się przesuszać to natychmiastowo zaprzestań nawożenia. Jeżeli będzie zielona i pozbawiona mchu to spokojnie możesz rozsypać popiół drzewny kolejny raz.