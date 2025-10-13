Zrób to z opadłymi liśćmi w ogrodzie, a szybciej się rozłożą i odżywią glebę. Zamiast palić liście jesienią przerób je na odżywczy nawóz

Opadłe liście mogą być cennym nawozem, poprawiającym strukturę i wilgotność gleby.

Przetworzone liście wzbogacają glebę w próchnicę, wspierając życie mikroorganizmów i dżdżownic.

Dodanie obornika kurzego do kompostu z liści przyspiesza rozkład i zwiększa wartość nawozową dzięki wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu.

Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować domowy nawóz z liści i obornika, który wzmocni Twój ogród!

Czy opadłe liście powinno się grabić?

Grabienie opadłych liście jesienią ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Przede wszystkim liście tworzą warstwę okluzyjną nad trawnikiem. Chronią trawę oraz rośliny przed morzami i watrami, a także pomagają zachować wilgotność gleby. Warto jednak mieć świadomość, że za duża wilgotność to wzrost ryzyka pojawienie się pleśni oraz grzybów, które odpowiadają za choroby roślin. Jesienią i zimą na trawniku może pojawić się szara pleśń nazywana także pleśnią śniegową, która pojawia się w wyniku zbyt małej aeracji i wertykulacji trawnika. Szara pleśń objawia się najczęściej brunatnymi plamami, które z czasem się powiększają. Cechą charakterystyczną tej choroby jest także specyficzny, puszysty nalot przypominający zarodniki pleśni.

Co zrobić z opadłymi liśćmi?

Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska. W większości polskich gmin jest to czynność niedozwolona i grozi za nią kara w postaci mandatu do 500 zł lub grzywny nawet do 2 tys. zł. Dlaczego palenie liści jest szkodliwe? Dym z palonych liści zawiera cząsteczki, które podrażniają płuca i działają rakotwórczo. Dodatkowo palenie liści szkodzi środowisku z uwagi na ulatniające się kwasy azotowe.

Opadłe liście najlepiej przerobić na kompostownik. Dzięki uzyskasz domowy nawóz, który sprawdzi się w kolejnym sezonie.

Opadłe liście jesienią to naturalny surowiec organiczny, który - zamiast trafiać na stos lub być wywożony - można przekształcić w wartościowy nawóz lub poprawiacz gleby. Przetworzone liście stają się próchnicą liściową, która:

poprawia strukturę gleby - zwiększa napowietrzenie, rozluźnia grunty gliniaste, zatrzymuje wilgoć w glebach suchszych,

zwiększa pojemność wodną gleby - gleba z dodatkiem próchnicy liściowej lepiej magazynuje wodę,

sprzyja życiu mikroorganizmów glebowych oraz dżdżownicom - stwarza środowisko, w którym rozwijają się pożyteczne organizmy gleby,

jako materiał „bogaty w węgiel” może być łączony z materiałem azotowym, by przyspieszyć rozkład i zwiększyć wartość nawozową.

Dodaj do liści obornik kurzy. Dzięki temu nawóz będzie lepszy

Obornik kurzy to nawóz organiczny powstający głównie z odchodów kur, często z domieszką ściółki (np. słoma, trociny) - czyli reszty ściółkowego materiału używanego w kurniku. Obornik kurzy cechuje się relatywnie wysoką koncentracją składników odżywczych w porównaniu z obornikiem bydlęcym:

zawiera azot (N), który jest kluczowy dla wzrostu roślin - stężenie azotu w oborniku kurzym bywa znaczące, ale duże straty mogą wystąpić przy niewłaściwym przechowywaniu,

zawiera fosfor (P) i potas (K) oraz mikroelementy (magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk),

ma stosunkowo wysokie pH (lekko zasadowe), co w pewnym stopniu odkwasza glebę.

Po opadnięciu liści (najlepiej suchych) zbierz je z ogrodu. Unikaj liści chorych lub porażonych przez grzyby. Aby przyspieszyć rozkład, przejedź po suchych liściach kosiarką (ustawioną na wysoki poziom) lub użyj rozdrabniacza. Mniejsze kawałki szybciej się rozkładają aniżeli całe liście. W miejsce przeznaczone na kompost:

na dno ułóż warstwę liści (ok. 10–15 cm)

następnie dodaj cienką warstwę obornika kurzego (np. 1–2 cm)

potem warstwę liści, potem znów obornika - na przemian

Przykryj stos foliową siatką lub cienką folią (z dziurami), aby utrzymać wilgoć, ale zapewnić dopływ powietrza. Co kilka tygodni (np. co 4–8 tygodni) przekop lub obróć stos, by dotleniać materiał i przyspieszyć rozkład. Proces rozkładu będzie trwał, od 6 do 24 miesięcy. Dzięki dodatkom azotowym z obornika proces może się nieco skrócić, ale nadal wymaga cierpliwości. Kiedy materiał stanie się ciemny, kruchy, o ziemistym zapachu, bez wyraźnych struktur liściowych - oznacza to, że jest gotowy do użycia jako nawóz.