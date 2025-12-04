Zapuść 20 kropli do pralki i wstaw pranie pościeli. Będzie pachnąca i jedwabiście miękka jak nigdy wcześniej. Sposób na pachnącą pościel

Marzysz o miękkiej i pachnącej pościeli, która zapewni Ci błogi sen?

Odkryj ekologiczny sposób na pranie, który sprawi, że Twoja pościel będzie jedwabiście gładka i pachnąca.

Zapuść 20 kropli do pralki, a zapomnisz o tradycyjnych płynach do płukania i ich negatywnym wpływie na tkaniny.

Chcesz poznać sekret idealnie czystej, miękkiej i pachnącej pościeli? Przeczytaj artykuł!

Sposób na miękką i pachnącą pościel

O tym, że regularne pranie pościeli ma ogromny wpływ na jakoś naszego snu oraz zdrowie mówi się od dawna. W końcu przecież chyba każdy z nas marzy, aby po położeniu się wieczorem w łóżku, móc przykryć się miękką pościelą i zapaść w błogi sen. Regularne i oczywiście częste pranie pościeli może sprawić, że będzie ona nie tylko higienicznie czysta, ale też miękka i pachnąca. Niestety wiele osób popełnia ogromny błąd i pierze swoją pościel zbyt rzadko. W końcu to na niej gromadzi się martwy naskórek, pot i wiele bakterii. W trosce o zdrowy sen powinno się prać pościel nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie, a w okresie letnim zaleca się to robić zdecydowanie częściej. Z racji, że spanie pod szorstką pościelą z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, to warto wiedzieć, co zrobić, aby tkaninie przywrócić miękkość. Bardzo ważne jest w tym przypadku zastosowanie odpowiednich detergentów podczas prania. Zamiast wlewać kolejne mililitry płynu do płukania zastąp go tym ekologicznym płynem, który nie tylko działa jak zmiękczacz, ale przede wszystkim sprawi, że pościel po praniu będzie pięknie pachnieć.

Zapuść 20 kropli do pralki i wstaw pranie pościeli. Będzie pachnąca i jedwabiście miękka

Przede wszystkim podczas prania pościeli zapomnij o tradycyjnym płynie do płukania. Dlaczego? Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci i stają się "nieoddychające". Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. O wiele lepszym wyborem jest ocet. Wystarczy, że wlejesz pół szklanki octu do szuflady na detergenty i zapuścisz do niego 20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Ocet znakomicie oczyści poszwy z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu. W efekcie pościel będzie miękka i idealnie czysta. Natomiast olejek eteryczny nada pościeli piękny zapach, który utrzyma się przez wiele dni.

Jak prać pościel, aby była miękka i czysta?

Niezwykle istotną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest jej odpowiednia segregacja przed włożeniem do bębna. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. A w jakiej temperaturze powinno się prać pościel? Jeśli tylko pozwala na to materiał, z jakiego są wykonane poszwy, to warto nastawiać program o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania pościeli gwarantuje, że bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Warto wrzucić do bębna pralki 3 piłeczki tenisowe. Podczas kręcenia się bębna, ugniotą pościel w taki sposób, że będzie ona miękka i puszysta.