Zawsze dodaję do prania pościeli. Tkanina jest miękka i pachnąca, a płyn idzie w odstawkę. Pranie pościeli

Częste pranie pościeli jest kluczowe dla higieny i miękkości, ale wiele osób robi to zbyt rzadko, co prowadzi do gromadzenia się brudu i bakterii.

Aby przywrócić pościeli puszystość i miękkość, wystarczy dodać do prania pół szklanki sody oczyszczonej, która dodatkowo usuwa plamy.

Pamiętaj o segregacji tkanin i odpowiedniej temperaturze prania, by uniknąć zniszczenia pościeli.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawidłowym praniu pościeli i uniknąć typowych błędów? Sprawdź pełny artykuł!

Wystarczy 0,5 szklanki, aby pościel była miękka i czysta

Regularne i odpowiednio częste pranie pościeli w pralce, gwarantuje jej nie tylko higieniczną czystość, ale także miękkość. W końcu chyba każdy z nas pragnie spać pod miękką i delikatną pościelą, a nie pod szorstkim i sztywnym materiałem. Niestety wiele osób popełnia ogromny błąd i pierze swoją pościel zbyt rzadko. W końcu to na niej gromadzi się martwy naskórek, pot i wiele bakterii. W trosce o zdrowy sen powinno się prać pościel nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie, a w okresie letnim zaleca się to robić zdecydowanie częściej. Z racji, że spanie pod szorstką pościelą z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, to warto wiedzieć, co zrobić, aby tkaninie przywrócić puszystość i miękkość. Tu pomoże soda oczyszczona. Ten ekologiczny proszek nie tylko wspaniale dopierze pościel, usunie z niej wszelkie plamy, ale także sprawia, że pościel jest miękka. Wystarczy wsypać pół szklanki sody oczyszczonej do szuflady w pralce. Wymieszaj ją z proszkiem do prania i nastaw pranie pościeli. Po wyjęciu z bębna będzie miękka i milutka jak kiedyś.

Pranie pościeli w pralce. Temperatura, program

Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja tkanin. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. Pościel bawełnianą należy prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, a tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana, a do tego będzie bardzo pognieciona.