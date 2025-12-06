Mrozy. Tajemnicza śmierć 51-latka. Został zamordowany!

Jak już pisaliśmy na łamach „Super Expressu”, w czwartek (4 grudnia) w jednym z mieszkań ujawniono zwłoki mężczyzny. Początkowo służby informowały jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Wiele wskazywało na to, że mężczyzna został zamordowany. Śledczy mówili o „rozległym urazie głowy” denata. – Na chwilę obecną wciąż trwają intensywne czynności śledcze. W dniu wczorajszym w jednym z domów w miejscowości Mrozy znaleziono ciało 51-letniego mężczyzny z rozległym urazem głowy. Sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek – przekazała nam zastępca prokuratora rejonowego Barbara Sobotka. Do sprawy zatrzymano kobietę. Teraz wiemy więcej.

Okazuje się, że zatrzymana, to żona ofiary, Elżbieta P. Prokuratura uważa, że to ona zabiła 51-letniego Dariusza P. W piątek (5 grudnia) usłyszała zarzuty. – Prokurator ogłosił jej zarzut zabójstwa. Kobieta przyznała się, ale odmówiła składania wyjaśnień. Wczoraj odbyło się posiedzenie aresztowe, sąd umieścił ją tymczasowo na 3 miesiące – przekazał nam w sobotę prok. Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. – Nie mam wiedzy co do użytego narzędzia zbrodni – dodał. W poniedziałek ma odbyć się sekcja zwłok, która pozwoli ustalić dokładną przyczynę śmierci. Na razie nie znamy motywu zbrodni.

