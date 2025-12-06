Kazik Staszewski w końcu przemówił ze szpitalnego łóżka. Zwrócił się do fanów z prośbą

Kazik Staszewski trafił do szpitala w ciężkim stanie z powodu komplikacji po usunięciu wyrostka.

Mimo hospitalizacji, lider Kultu przemówił do fanów ze szpitalnego łóżka, wspierając zespół przed koncertem na Teneryfie.

Co Kazik przekazał swoim fanom i dlaczego jego słowa były tak ważne dla zespołu?

Kazik Staszewski przemówił ze szpitalnego łóżka

4 grudnia w sieci pojawiła się informacja, która mocno zaniepokoiła fanów Kazika Staszewskiego i zespołu Kult. Muzyk trafił do szpitala w ciężkim stanie. Powodem były komplikacje związane z usunięciem wyrostka. Sytuacja była na tyle poważna, że konieczne było natychmiastowe przewiezienie go na oddział intensywnej opieki medycznej. W związku z zaistniałą sytuacją zespół Kult musiał podjąć kluczowe decyzje związane z zaplanowanymi koncertami, m.in. tym na Teneryfie. Muzycy postanowili, że ich najbliższy koncert odbędzie się bez Kazika Staszewskiego.

Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert - choć bez naszego lidera

- przekazali w oficjalnym oświadczeniu. Teraz, po kilku dniach, prosto ze szpitalnego łóżka do swoich fanów przemówił sam Kazik Staszewski. Wokalista wspierał kolegów podczas koncertu na odległość.

Kazik Staszewski zaapelował do swoich fanów

Na oficjalnym profilu na Facebooku zespołu Kult w chwili startu ich koncertu na Teneryfie pojawiło się nagranie, na którym widać Kazika Staszewskiego leżącego w szpitalnym łóżku. Muzyk podziękował w nim fanom za wsparcie w tym trudnym dla niego momencie i poprosił ich o jedną rzecz - aby na koncercie zespołu Kult bawili się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Cieszę się, że jesteśmy tu znowu wszyscy razem. No może nie w sensie dosłownym, ale ogromnie serce mi rośnie, żeście tutaj wszyscy wpadli kolejny raz. Niestety, ze względów takich, a nie innych, jestem z wami, chłopakami, dziewczynami, całkiem niedaleko. Zaczynajcie i bawcie się jak nigdy. Jak nigdy, powiadam

- poprosił Kazik Staszewski na nagraniu.