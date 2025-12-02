Kazik wydał oświadczenie po aferze koncertowej. Podejmuje poważne kroki i przyznaje: "Mój czas nadszedł"

Po tym, jak media w całym kraju obiegły niepokojące nagrania z koncertu Kazika, sprawca zamieszania postanowił opublikować oświadczenie. Swój wpis rozpoczął od przeprosin skierowanych do fanów oraz zespołu. Jak ujawnił, jego niedyspozycja była wynikiem łączenia leków z alkoholem - decyzji, której konsekwencje okazały się dla niego przykre i nieoczekiwane. Wokalista nie unika odpowiedzialności za sytuację:

Chciałbym złożyć szczere przeprosiny za moją wczorajszą niedyspozycję, która uniemożliwiła mi wykonanie występu na odpowiednim poziomie. Biorę za to pełną odpowiedzialność. W trosce o swoje zdrowie chcąc ‘ratować się’ przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha sięgnąłem po środki, które, jak się okazało, w połączeniu z alkoholem zadziałały zupełnie odwrotnie do zamierzonego. Z marnym skutkiem. Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję.

Kazik Staszewski zadeklarował także gotowość do zwrotu kosztów wejściówek osobom, które czuły się rozczarowane występem.

Kazik znika ze sceny?

Artysta podkreślił, że wydarzenia z Zielonej Góry oraz rozmowy z najbliższymi skłoniły go do głębokiej refleksji. Oświadczenie zawiera słowa, które poruszyły wielu fanów:

Po tym wczorajszym wydarzeniu i po rozmowach z żoną oraz dziećmi doszedłem do trudnego, ale koniecznego wniosku, że ‘mój czas nadszedł’. Stałem się własną karykaturą, czego zawsze chciałem uniknąć. Jest tego wszystkiego po prostu za dużo.

Kazik zapowiedział, że po zrealizowaniu wszystkich obecnych zobowiązań koncertowych nadejdzie okres wyraźnego zwolnienia tempa. Wokalista potwierdził, że w 2027 roku grupa wystąpi jedynie okazjonalnie:

Dlatego podjąłem decyzję, że w roku 2027 Kult zagra bardzo ograniczoną, minimalną ilość koncertów. Obecnie mamy zakontraktowanych jeszcze kilkadziesiąt koncertów i one oczywiście się odbędą. Później jednak muszę zwolnić. Nie wiem, jak wytrzymam bez grania, nigdy tego nie robiłem, ale tym razem hamulec musi zostać wciśnięty.

Artysta dodał również, że obecne tempo - 104 koncerty w jednym roku plus inne obowiązki - stało się dla niego nadmiernym obciążeniem.

W końcowej części oświadczenia Staszewski podkreślił, że choć musi odsunąć się od intensywnej działalności scenicznej, nie mówi "stop" muzyce na zawsze:

Być może jeszcze kiedyś się usłyszymy i zobaczymy. Na ten moment jednak jest to decyzja, którą muszę podjąć dla dobra swojego zdrowia, rodziny i wszystkich, którzy są częścią tego świata.

