Sandra Kubicka zaniemówiła, kiedy zobaczyła prezent od byłej dziewczyny Barona. "Szok"

Sandra Kubicka i Julia Wieniawa, była partnerka jej męża, zaskakują pozytywną relacją, co budzi ciekawość fanów.

Kubicka otrzymała wyjątkowy prezent od Wieniawy – perfumy z jej nowej kolekcji, co wywołało zachwyt.

Co oznacza ten gest dla ich relacji i czy to początek nowej przyjaźni w polskim show-biznesie?

Sandra Kubicka pokazała prezent od Julii Wieniawy

Sandra Kubicka od kilku lat jest w związku z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. W maju 2024 roku para powitała na świecie synka Leonarda. Sielanka nie trwała jednak długo i już na początku 2025 roku Kubicka poinformowała o tym, iż złożyła papiery rozwodowe. Na szczęście wyszli z tego obronną ręką i teraz tworzą szczęśliwy związek i wspólnie wychowują synka, Leosia. Sandra Kubicka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się kulisami pracy zawodowej, ale też momentami z życia rodzinnego. Kilka dni temu modelka pochwaliła się na Instagramie prezentem, jaki otrzymała od byłej dziewczyny swojego męża. Przesyłka od Julii Wieniawy nie tylko ją zaskoczyła, ale też zachwyciła. Co dostała?

Prezent od byłej dziewczyny męża zachwycił Kubicką

Julia Wieniawa wiele lat temu była w związku z aktualnym mężem Sandry Kubickiej. Aktorka i muzyk przez prawie 2 lata tworzyli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Nic zatem dziwnego, że Kubicka i jej fani byli zaskoczeni prezentem, jaki Julia podarowała modelce. Były to perfumy sygnowane nazwiskiem Julii Wieniawy, które niedawno trafiły do sprzedaży - zapachy stworzone stworzone z marką Esotiq i są nawet sygnowane jej nazwiskiem. Kubicka dostała dwa zapachy – „Soft Light” oraz „Wild Shadow”.

Patrzcie, co dostałam. Jak otworzyłam to pudełko, to tak zapachniało, że szok. Wyperfumowane na maksa. Gratulacje Młoda! Będzie testowane

- mówiła Sandra w swojej relacji opublikowanej na Instagramie.

Fani zauważyli już, że to nie pierwszy raz, kiedy Sandra Kubicka okazuje sympatię byłej partnerce swojego męża. Niedawno udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia, a jako podkład muzyczny do postu użyła jedną z piosenek Julii Wieniawy.

i Autor: Sandra Kubicka/ Instagram