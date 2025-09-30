Sandra Kubicka straciła ciążę. "Żegnaj bobasku"

Sandra Kubicka (30 l.) jeszcze niedawno cieszyła się rodzinnymi wakacjami w Grecji. Modelka tłumaczyła na Instagramie, potrzebowała odpoczynku od codzienności i głośnej krytyki jej biznesu. Towarzyszył synek, a fani początkowo niepokoili się, że brakuje z nimi Barona. Gwiazdorska para ma bowiem za sobą spory kryzys, który niemal zakończył się rozwodem. Postanowili jednak do siebie wrócić. Aleksander Milwiw-Baron (41 l.) wkrótce dołączył do swojej żony i dziecka.

Niestety, kilka dni temu doszło do tragedii. Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie wpis, w którym poinformowała, że straciła ciążę.

W kilka minut z najszczęśliwszej w najgorszy dzień mojego życia.. Pękło mi serce.. żegnaj bobasku nasz. Rosłeś w szczęściu i ciszy - napisała.

Do wpisu dodała zdjęcia, na którym podwinęła bluzkę odsłaniając zaokrąglony brzuch. Kolejne zdjęcie zostało zrobione w szpitalu - Kubicka leżała na łóżku z podłączoną kroplówką. W tych niezwykle trudnych chwilach Sandra Kubicka mogła liczyć na wsparcie partnera, który nie opuszczał jej na krok.

Sandra Kubicka przerwała milczenie po poronieniu. Poruszające słowa

Sandra Kubicka przerwała milczenie i w nowej instagramowej relacji podzieliła się poruszającymi przemyśleniami na temat straty. Okazuje się, że wróciła już do Polski i teraz skupia się na powrocie do zdrowia.

Dzisiaj jadę też do lekarza na kontrolę - sprawdzić czy wszystko jest okej. To jest dla niektórych bardzo wrażliwy temat. Uwierzcie, że dla mnie też był, natomiast kiedyś porozmawiamy o tym, ale chcę to zrobić bardziej pro - powiedziała.

W dalszej części modelka starała się znaleźć jakieś wytłumaczenie. Zaznaczyła, że wiele po poronieniach obwinia siebie.

Bardzo dużo kobiet się obwinia za poronienia. Bardzo często jest to wina nie tylko kobiet, ale i plemnika. Stres też ma bardzo duży wpływ. Każdy lekarz mi to mówi - na Zakyntos, moja pani lekarz tutaj - organizm jest bardzo inteligentny. Jak coś jest nie tak z dzieckiem, z płodem, to organizm to wydala. Ja sobie też tak mówię, że tak miało być, że nie miałam na to wpływu. Powinnam zadbać o siebie i o swoją głowę - podsumowała.

