Niemal miesiąc po śmierci Katarzyny Stoparczyk ujawniono, kim naprawdę była zmarła dziennikarka. Mało kto to wiedział

2025-09-30 13:30

Katarzyna Stoparczyk zmarła w wypadku samochodowym 5 września. Pogrzeb dziennikarki odbył się dwanaście dni później. Niemal miesiąc po jej śmierci specjalną przemowę o zmarłej wygłosiła Joanna Szulc, koleżanka Katarzyny Stoparczyk. Przy okazji ujawniono, kim naprawdę była zmarła dziennikarka. Mało kto o tym wiedział.

  • Katarzyna Stoparczyk, znana z Programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji "Dzieci wiedzą lepiej", zmarła 5 września w wypadku samochodowym.
  • Joanna Szulc, koleżanka Katarzyny Stoparczyk, ujawniła, że z wykształcenia była ona gitarzystką po Akademii Muzycznej.
  • Szulc podkreśliła, że Stoparczyk była mistrzynią w "poruszaniu niewidzialnych strun w ludziach" i wydobywaniu emocji od dzieci, traktując je z powagą i szacunkiem.
  • Pogrzeb dziennikarki odbył się 17 września, a w trakcie mszy żałobnej wspominano jej program "Duże dzieci" prowadzony z Wojciechem Mannem.

Koleżanka ujawniła, kim naprawdę była Katarzyna Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk w polskich mediach była osobą absolutnie wyjątkową. Dziennikarka znana była przede wszystkim z Programu Trzeciego Polskiego Radia. To ona stworzyła kultową audycję "Dzieci wiedzą lepiej". Generalnie Katarzyna Stoparczyk jak nikt inny potrafiła rozmawiać z najmłodszymi. Zwróciła na to uwagę jej koleżanka - Joanna Szulc. Podczas wystawy immersyjnej "Co się dzieje w młodych głowach?" organizowanego przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej, słynna podróżniczka poprosiła ją o wspomnienie zmarłej dziennikarki. Przy okazji poruszającej przemowy Joanna Szulc ujawniła też, kim naprawdę była Katarzyna Stoparczyk. Chodzi o jej wykształcenie. Dla wiele osób ta informacja będzie prawdziwym zaskoczeniem. 

Wyjątkowy wieniec na pogrzebie. Tak mąż i synowie pożegnali Katarzynę Stoparczyk

Była z wykształcenia gitarzystką, kończyła Akademię Muzyczną w klasie gitary, ale okazało się, że równie biegła jest w poruszaniu niewidzialnych strun w ludziach. Była mistrzynią wydobywania myśli i emocji. Jej programy i nagrania z udziałem dzieci rozczulały i zaskakiwały i jeden dziennikarz zastanawiał się, jak ona to robi, jak ona z tych dzieciaków wydobywa te słowa, jaki ma do nich klucz, była ich autentycznie ciekawa, traktowała jak ludzi, traktowała serio

- mówiła Joanna Szulc. 

Katarzyna Stoparczyk - śmierć i pogrzeb

Śmierć Katarzyny Stoparczyk była starszym ciosem dla całego polskiego świata mediów. Dziennikarka zginęła 5 września w wypadku na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa. Miała tylko 55 lat. Jechała z festiwalu w Stalowej Woli na Kongres Kobiet w Katowicach. Sekcja zwłok dziennikarki wykazała, że przyczyną jej śmierci był wewnętrzny uraz wielonarządowy. Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbył się 17 września. W trakcie żałobnej mszy świętej kapłan wspominał program "Duże dzieci", który dziennikarka prowadziła wraz z Wojciechem Mannem. 

W tych rozmowach można było zobaczyć ogromne ciepło, ogromne zainteresowanie tymi najmniejszymi, z którymi rozmawiała i zasłuchanie, zaciekawienie tym, co mają do powiedzenia

- wskazał duchowy. - Pomimo śmieszności czy czasem głupot, które, wiadomo, dzieci wypowiadają, zawsze potrafiła zachować powagę i ogromny szacunek dla tego najmniejszego i traktowała tego małego rozmówcę jak równego sobie- dodał. 

