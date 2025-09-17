Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Msza żałobna dla wszystkich. Ale pogrzeb będzie prywatny

2025-09-17 12:46

Katarzyna Stoparczyk odeszła nagle, pozostawiając swoich bliskich, a także znajomych i wielbicieli w żałobie. Dwa tygodnie przed swoją śmiercią pięknymi słowami pożegnała Stanisława Sojkę, a dzień przed tragicznym w skutkach wypadkiem samochodowym udzielała się w sieci. Odeszła 5 września, a na 17 września zaplanowano jej pogrzeb.

Katarzyna Stoparczyk zmarła 5 września, a jej śmierć była nagła i tragiczna. Nikt nie spodziewał się tego, że dziennikarka, która dopiero co żegnała Joannę Kołaczkowską i Stanisława Sojkę, odejdzie tak szybko. Przecież miała dopiero 55 lat, wciąż się rozwijała zawodowo i robiła karierę. Wypadek przerwał wszystko.

Ceremonia pogrzebowa Stoparczyk odbędzie się 17 września i rozpocznie o godzinie 13:00 mszą żałobną w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie.

Rodzina zdecydowała, że msza święta będzie otwarta dla wszystkich, którzy pragną pożegnać dziennikarkę, ale tylko msza. Po nabożeństwie odbędzie się prywatne złożenie urny na cmentarzu - konkretnie na Powązkach Wojskowych.

Na żywo

Katarzyna Stoparczyk nie żyje - pogrzeb tragicznie zmarłej dziennikarki

13:42

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę. I zawsze zadajemy sobie pytanie: dlaczego? I nigdy nie znajdujemy odpowiedzi, bo nawet odpowiedź, której nam ktoś próbuje udzielić, nic nie wyjaśnia. I zadajemy również to pytanie Panu Bogu: dlaczego? I również nie słyszymy odpowiedzi. Bo Pan Bóg wie, że na takie pytania nie ma odpowiedzi. Pan Bóg nie daje prostych odpowiedzi na pytania o cierpienie i o śmierć. Prostych odpowiedzi nie ma. Odpowiedzią Chrystusa jest krzyż - poprzez ten krzyż Bóg mówi: jestem przy tobie. W trudnych momentach my nie potrzebujemy słów, nie potrzebujemy wyjaśnień, ale potrzebujemy, żeby ktoś przy nas był - mówił ksiądz.

13:36

W kościele pojawił się też uroczy psiak.

13:34

Na mszę żałobną przyszło bardzo wiele osób. Wszyscy chcieli pożegnać Stoparczyk.

Pogrzeb Stoparczyk

13:33

Jeśli myślę o ś.p. Katarzynie, to taką ją widzę! Właśnie tę panią redaktor, która rozmawiała z dziećmi. Te rozmowy zawsze z radością oglądałem. W tych rozmowach można było zobaczyć ogromne ciepło, ogromne zainteresowanie tymi najmniejszymi, z którymi rozmawiała i zasłuchanie, zaciekawienie tym, co mają do powiedzenia, powaga... Pomimo śmieszności czy czasem głupot, które, wiadomo, dzieci wypowiadają, zawsze potrafiła zachować powagę i ogromny szacunek dla tego najmniejszego i traktowała tego małego rozmówcę jak równego sobie - dodał ksiądz.

13:24

Nie jestem zasadniczo słuchaczem radia, więc kiedy pojawiła się informacja o wypadku i śmierci, w pierwszej chwili nie skojarzyłem nazwiska, ale patrzę w internecie i od razu zobaczyłem - to jest ta pani redaktor od dzieci, ta pani redaktor, która rozmawia z dziećmi - wyznał duchowny.

Pogrzeb Stoparczyk

13:23

Świętej pamięci redaktor Stoparczyk była związana z tym kościołem. Lubiła tutaj od lat przychodzić ze swoją rodziną. Choć osobiście nie dane było mi jej poznać, to wiem, że zawsze przez wszystkich była ceniona, szanowana, lubiana. Każdego traktowała z serdecznością i życzliwością - mówił ksiądz podczas nabożeństwa.

13:20

Hołd Stoparczyk oddał Rzecznik Praw Dziecka.

Pogrzeb Stoparczyk

13:16

Kasia Stoparczyk jako anioł? Właśnie taką grafikę zobaczyli żałobnicy, którzy przyszli pożegnać dziennikarkę. Na obrazie widnieje napis: "Dobro nie ustaje".

Pogrzeb Stoparczyk

13:12

Rodzina apelowała, by podczas ostatniego pożegnania nie składać wieńców i kwiatów, tylko wesprzeć stworzenie Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk, współtworzonej przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na ten cel założona została też specjalna zbiórka.

Pogrzeb Stoparczyk

13:09

Urna, którą podczas mszy ustawiono przy ołtarzu, była minimalistyczna - bez ozdób, złoceń, dodatków. Wyryto na niej imię i nazwisko zmarłej oraz datę urodzin i śmierci.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk

13:05

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie był obecny na nabożeństwie żałobnym, ale przekazał piękny wieniec.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk

12:58

Podczas mszy żałobnej w kościele nie było trumny, a skromna urna ozdobiona czerwonymi różami.

Pogrzeb Stoparczyk

12:56

Dziennikarka działała jako ambasadorka fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, o czym przypomniały ulotki rozdawane podczas ostatniego pożegnania. Widnieje na nich uśmiechnięta twarz Katarzyny.

Pogrzeb Stoparczyk

12:53

Katarzyna Stoparczyk była bardzo lubiana. Żałobnicy wpisują się do jej księgi kondolencyjnej.

Pogrzeb Stoparczyk

12:46

Kościół, w którym odbędzie się nabożeństwo żałobne, ma tragiczną historię związaną z II wojną światową.

26 sierpnia 1944 r. Niemcy zbombardowali nasz kościół św. Jacka przy ul. Freta. W ruinach świątyni doszło do masakry. Zginęło ponad tysiąc osób - pacjentów powstańczego szpitala i cywili szukających w kościele schronienia. W czasie powstania warszawskiego kościół pw. św. Jacka przy ul. Freta mieścił filię Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego. Służyła obrońcom oblężonego przez Niemców Starego Miasta. W świątyni zgromadziła się też ludność cywilna, która szukała tutaj schronienia - czytamy na profilu facebookowym klasztoru "Dominikanie Warszawa - Freta".

