Wzruszający prezent dla rodziny na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk. Tak ją pożegnali

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-17 13:37

Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła tragicznie 5 września 2025 roku w wypadku samochodowym. Miała zaledwie 55 lat. Pogrzeb odbył się 17 września 2025 roku w Warszawie, a podczas uroczystości pojawił się wyjątkowy symbol - obraz przedstawiający Kasię jako anioła, który został przekazany rodzinie.

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła światem mediów, przyjaciółmi i wiernymi słuchaczami jej audycji. Była osobą pełną pasji, zaangażowania i niegasnącej energii. Dziennikarka jeszcze kilka godzin przed swoją tragiczną śmiercią wciąż aktywnie działała, w internecie dzieliła się refleksjami, a dwa tygodnie wcześniej wzruszająco pożegnała Stanisława Sojkę. Nikt nie przypuszczał, że tak szybko sama odejdzie.

Wzruszający podarunek dla rodziny Stoparczyk. Piękna rzecz

5 września 2025 roku okazał się dniem, który na zawsze zapisał się w pamięci jej bliskich. Wypadek samochodowy, w którym zginęła, zakończył jej życie i karierę, która wciąż nabierała rozpędu. Stoparczyk była w pełni sił twórczych, dopiero co angażowała się w nowe projekty i realizowała kolejne zawodowe wyzwania. Jej odejście było nagłe i brutalne, pozostawiając rodzinę, przyjaciół i słuchaczy w głębokiej żałobie.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 17 września 2025 roku. Msza rozpoczęła się o godzinie 13:00 w warszawskim kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10. Rodzina zdecydowała, że będzie miała charakter otwarty - każdy, kto chciał pożegnać dziennikarkę, mógł wziąć w niej udział. Był to ukłon w stronę wszystkich, którzy cenili jej pracę i osobowość.

Po nabożeństwie urna z prochami została złożona w gronie najbliższych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Podczas uroczystości uwagę wielu uczestników zwrócił niezwykły symbol, był to obraz przedstawiający Kasię jako anioła. Został on przygotowany specjalnie dla rodziny. Dla bliskich dziennikarki ten anioł może stać się znakiem pamięci, wsparcia i nadziei, że choć fizycznie Katarzyna Stoparczyk odeszła, to duchowo wciąż pozostaje blisko. Ten symboliczny gest był szczególnie poruszający, gdyż wpisywał się w charakter osoby zmarłej - wrażliwej, otwartej na innych, szukającej w świecie dobra i piękna.  

