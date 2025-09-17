Tak uhonorują Katarzynę Stoparczyk w dniu jej pogrzebu. "Była głosem wrażliwości i czułości"

2025-09-17 9:45

W środę, 17 września, odbędą się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka zostanie pożegnana podczas prywatnej ceremonii. W tym dniu jej pamięć uczci również radiowa Trójka, z którą była związana przez wiele lat. To piękny gest!

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek, 5 września, w wypadku samochodowym. Miała zaledwie 55 lat. W dzień tragedii wracała z festiwalu w Stalowej Woli. Do tragedii doszło na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa. Dwa samochody zderzyły się przed zjazdem na Miejsce Obsługi Podróżnych. Śmierć poniosły dwie osoby, a trzy zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Obecnie trwa śledztwo, które ma ustalić, jak doszło do wypadku.

Dziś o godzinie 13:00 odbędzie się pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się od mszy w kościele pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Po jej zakończeniu urna z prochami dziennikarki zostanie odprowadzona na Powązki Wojskowe. Ta część pogrzebu będzie mieć charakter prywatny. Bliscy zmarłej prosili, by żałobnicy nie przynosili kwiatów, ale wsparli zbiórkę na stworzenie Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk we Wrocławiu.

Radiowa Trójka uczciła pamięć Katarzyny Stoparczyk

Zmarłą koleżankę żegnają również jej znajomi i przyjaciele z radiowej Trójki. Kilka dni temu w budynku przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 umieszczono księgę kondolencyjną. Z kolei w dniu pogrzebu wszystkie audycje zostały poświęcone pamięci Katarzyny Stoparczyk.

Nadszedł dzień pożegnania naszej redakcyjnej koleżanki, Katarzyny Stoparczyk. Wspólnie z jej bliskimi, słuchaczami i przyjaciółmi oddajemy hołd osobie, która przez lata była głosem wrażliwości, czułości i uważności na drugiego, zwłaszcza tego najmłodszego człowieka. Tę pamięć o Kasi przywołują także dzisiejsze audycje - przekazano na Facebooku radia.

Od samego rana emitowane są specjalne programy, w których wspominana jest dziennikarka. W ramach audycji "Ludzie" wyemitowany zostanie fragment rozmowy z Katarzyną Stoparczyk z tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych festiwalu Pol'and'Rock.

