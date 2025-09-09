Radiowa Trójka uczciła pamięć Katarzyny Stoparczyk. Teraz każdy może ją pożegnać

Aleksandra Kalita
2025-09-09 20:12

Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadku. Lubianą dziennikarkę żegnają fani oraz przyjaciele z branży. Współpracownicy z radiowej Trójki postanowili uczcić jej pamięć w wyjątkowy sposób. "To przestrzeń do wspólnego pożegnania" - przekazano.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadku

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Popularna dziennikarka zginęła w piątek, 5 września w tragicznym wypadku samochodowym. Miała zaledwie 55 lat. Tuż przed tragedią była na festiwalu w Stalowej Woli, a w sobotę 6 września miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. Dziennikarka zapraszała do udziału w wydarzeniu na dzień przed wypadkiem. 

O jej śmierci jako pierwsi poinformowali pracownicy Radia 357, z którym od dawna była związana.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. [...] W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia - napisano w oświadczeniu.

Katarzyna Stoparczyk łączyła wykształcenie muzyczne z talentem literackim i medialnym. Ukończyła wrocławską Akademię Muzyczną, ale zawodowo związała się z dziennikarstwem. Od 2001 roku związana była z Programem III Polskiego Radia, gdzie tworzyła kultowe audycje dla dzieci m.in. "Zagadkowa niedziela", "Dzieci wiedzą lepiej". Stworzyła także Radiowy Teatr Dziecięcy, a razem z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci".

Radiowa Trójka uczciła pamięć Katarzyny Stoparczyk 

Katarzyna Stoparczyk przez wiele lat związana była z radiową Trójką. Przyjaciele i znajomi z pracy kilka dni temu wspominali ją na antenie. Mówili o jej niezwykłym podejściu do dzieci, ale również dorosłych. Wiecznie uśmiechnięta z każdym potrafiła odnaleźć wspólny język. Teraz współpracownicy z Programu Trzeciego postanowili uczcić pamięć zmarłej.

W atrium Programu Trzeciego Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie umieszczono księgę kondolencyjną, do której każdy może się wpisać. Księga dostępna jest codziennie od godziny 7:00 do 20:00. Osoby spoza Warszawy mogą wysłać wiadomość mailową na adres [email protected] z tytułem "Dla Kasi". Można również wysłać kartkę lub lis na adres redakcji.

Każda z tych wiadomości zostanie włączona do księgi, która później zostanie przekazana najbliższym Kasi. To przestrzeń do wspólnego pożegnania, w którym można przelać myśli na papier i zachować w pamięci osobę, która była ważną częścią Trójki i życia wielu z nas - przekazano na stronie radia.

