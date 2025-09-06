Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadku. Miała zaledwie 55 lat

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Popularna dziennikarka zginęła w piątek, 5 września w tragicznym wypadku samochodowym. Miała zaledwie 55 lat. O jej śmierci jako pierwsi poinformowali pracownicy Radia 357, z którym od dawna była związana. Wcześniej pracowała m.in. w radiowej Trojce.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. [...] W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia - napisano w oświadczeniu.

Tuż przed tragedią Katarzyna Stoparczyk była na festiwalu w Stalowej Woli, a w sobotę 6 września miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. Dziennikarka zapraszała do udziału w wydarzeniu na dzień przed tragedią. Sama miała pojawić się podczas spotkań poruszających tematy współczesnej edukacji w kontekście AI oraz bezpieczeństwa dzieci. Katarzyna Stoparczyk przygotowała również wykład.

Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube "Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci". Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto - przekazała w swoim ostatnim wpisie w mediach społecznościowych.

Katarzyna Stoparczyk uczona podczas Kongresu Kobiet

XVII Kongres Kobiet rozpoczął się zgodnie z planem w sobotę, 9 września. Podczas inauguracji wydarzenia organizatorzy postanowili uczcić pamięć zmarłej dziennikarki. Na telebimie pojawiło się czarno-białe zdjęcie Katarzyny Stoparczyk. Ze sceny padły również piękne słowa:

Ona wiedziała, że dzieci to mają, cały czas mają. Odkrywała ich mądrość w swoich bardzo licznych programach. Chciałbym, żebyśmy taki maleńki kawałek tego programu zobaczyli - padło ze sceny.

Po minucie ciszy wyemitowano fragment jej autorskiego programu "Dajcie nam głos". Katarzyna Stoparczyk jak nikt inny potrafiła rozmawiać z dziećmi. To ona współtworzyła takie audycje jak kultowa "Zagadkowa niedziela" czy "Dzieci wiedzą lepiej". Dawała dzieciom przestrzeń, w której mogły swobodnie mówić o świecie i były traktowane jak równoprawni rozmówcy.

