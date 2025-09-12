Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku. Miała 55 lat

Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek, 5 września, w tragicznym wypadku samochodowym. Miała zaledwie 55 lat. Tuż przed tragedią Katarzyna Stoparczyk była na festiwalu w Stalowej Woli, a w sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. O jej śmierci jako pierwsi poinformowali pracownicy Radia 357, z którym od dawna była związana.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. [...] W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia - napisano w oświadczeniu.

Śmierć dziennikarki wstrząsnęła Polską. Katarzyna Stoparczyk od 2001 roku związana była z Programem III Polskiego Radia, gdzie tworzyła kultowe audycje dla dzieci m.in. "Zagadkowa niedziela", "Dzieci wiedzą lepiej". Stworzyła także Radiowy Teatr Dziecięcy, a razem z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci". Mało kto potrafił z taką łatwością rozmawiać z dziećmi.

Katarzyna Stoparczyk chroniła prywatność swojej rodziny

O swoim życiu osobistym Katarzyna Stoparczyk nie opowiadała za wiele. Bardzo starała się chronić prywatność swoich najbliższych. Ulubienica widzów nie wpuszczała mediów do swojego domu. Prywatnie była szczęśliwą żoną i matką. O mężu i dzieciach nie opowiadała za wiele. W jednym z wywiadów stwierdziła, że to do nich należy decyzja czy chcą być obecni w jej życiu zawodowym. Szanowała ich zdanie.

Myślę, że moje dzieci i mąż mają prawo do prywatności, mają prawo podejmować własne decyzje, np. tę, czy chcą współuczestniczyć w moim życiu zawodowym, czy nie. To ważne, aby uszanować ich zdanie. Gdyby oni mieli na to ochotę albo uznali to za naturalne, byliby jego częścią. Ja nigdy nie czułam potrzeby dzielenia się swoim życiem prywatnym - cytuje słowa Katarzyny Stoparczyk portal Viva.pl.

Anna Popek była jedną z wielu osób, które w poruszających słowach pożegnały Katarzynę Stoparczyk. Dziennikarki wielokrotnie mijały się na korytarzach w radiu i telewizji. Gwiazda TV Republika w rozmowie z portalem Blask Online opowiedziała o tym, jak dowiedziała się o śmierci koleżanki.

Dowiedziałam się o tej śmierci w piątek po południu. Zadzwonił do mnie kolega, mówił, że Kasia wracała z festiwalu Stalove, rano prowadziła w jego ramach spotkanie z młodzieżą. Organizatorzy specjalnie dali jej kierowcę, by bezpiecznie wróciła do domu, a tu taka tragedia - mówiła.

Popek poruszyła również temat bliskich zmarłej i wyznała, że Katarzyna Stoparczyk osierociła dwóch synów.

Kasia miała męża, osierociła dwóch synów. Brak mi słów - powiedziała ze smutkiem.

