Dzień przed pogrzebem Katarzyny Stoparczyk nadeszła wiadomość. To przywraca wiarę w ludzi

Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka Programu Trzeciego Polskiego Radia, zginęła w wypadku samochodowym na drodze S19 w wieku 55 lat.

Pogrzeb odbędzie się 17 września w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk zamiast składania wieńców i kwiatów.

Pracownia powstanie we Wrocławiu i będzie oferować pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Na zbiórkę na rzecz pracowni zebrano już niemal 30 tys. złotych.

Katarzyna Stoparczyk pełna była energii i pomysłów. Dzień po tragicznym wypadku miała brać udział w Kongresie Kobiet... Niestety, zginęła na drodze. Do zdarzenia doszło trasie S19 w kierunku Rzeszowa. Zderzyły się dwie skody (czarna octavia i biała scala). Śmierć poniosły dwie osoby, w tym Katarzyna Stoparczyk. Strażacy, którzy dojechali na miejsce wypadku, próbowali reanimować dziennikarkę.

Te próby nie przyniosły rezultatów i na mocy decyzji ratowników medycznych odstąpiono dalszych czynności ze względu na stwierdzenie zgonu

- przekazał Faktowi starszy brygadier Ireneusz Szewczyk, rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Nisku. Po sekcji zwłok prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci cenionej dziennikarki Polskiego Radia był rozległy uraz wielonarządowy wewnętrzny. Wiadomo już, że pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbędzie się 17 września.

Wiadomość dzień przed pogrzebem Katarzyny Stoparczyk. Przywraca wiarę w ludzi

Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk rozpoczną o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. W mszy św. mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą pożegnać dziennikarkę. Po części kościelnej pogrzebu Katarzyny Stoparczyk urna z jej prochami zostanie przetransportowana na cmentarz, gdzie żegnać dziennikarkę będą najbliżsi. Rodzina apeluje, by podczas ostatniego pożegnania nie skłądać wieńców i kwiatów, tylko wesprzeć stworzenie Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk, współtworzonej przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na ten cel założona została też specjalna zbiórka.

Tajemnice Katarzyny Stoparczyk. Tragicznie zmarła dziennikarka miała wiele talentów

Pracownia powstanie w Dziennym Domu Opieki Wytchnieniowej "Piórko" we Wrocławiu. Będzie miejscem profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, które mierzą się z chorobą, kryzysem lub doświadczeniem wykluczenia

- czytamy w opisie zbiórki. Na koncie pojawiło się już niemal 30 tys. złotych (stan na 16.09.). Taka wiadomość dzień przed pogrzebem Katarzyny Stoparczyk przywraca wiarę w ludzi. To symboliczne, bo ona też - swoimi działaniami - wiele razy pokazywała, że świat może być lepszy dzięki dobroci serca.

