Tajemnice Katarzyny Stoparczyk. Tragicznie zmarła dziennikarka miała wiele talentów

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, legendarna dziennikarka Programu III Polskiego Radia. Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek, 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku w Jeżowem na Podkarpaciu. Jako pierwsi poinformowali o tej tragedii pracownicy Radia 357 na Facebooku.

Autorka kultowych rozmów z dziećmi i z gwiazdami

Dziennikarka radiowa stworzyła kultowe już audycje radiowe, jak "Dzieci wiedzą lepiej" czy "Myślidziecka 3/5/7". To ona oraz Wojciech Mann zadawali przedszkolakom poważne pytania o sprawy najważniejsze, a odpowiedzi maluchów wszystkich zaskakiwały. Na podstawie jednej z audycji dziennikarka napisała książkę pt. "Jak mieć w życiu frajdę".

Katarzyna Stoparczyk rozmawiała nie tylko z najmłodszymi, choć to ich sprawy najbardziej leżały jej na sercu. Do jej programów zaproszenie przyjmowały też wielkie gwiazdy ze świata mediów, kultury i sportu, wśród nich: Martyna Wojciechowska, Krzysztof Hołowczyc, Franciszek Pieczka, Kamil Stoch.

"Romans" Stoparczyk z telewizją

Katarzyna Stoparczyk miała też poważny "romans" z telewizją. Często widać ja było w "Pytaniu na śniadanie". Współprowadziła też program "Duże dzieci", związana była także z TVP Polonia.

Mało kto wie, że legendarna dziennikarka w młodości, na samym początku swojej kariery próbowała też sił jako modelka! Tak sama o tym opowiedziała na swoim profilu na Instagramie.

W młodości była modelką

No dobrze. Niech będzie. To ja w poprzednim życiu, kiedy bawiłam się modelingiem. #młodość #zabawa #miłość #szaleństwo #odwaga #radość #katarzynastoparczyk

Niestety, Kasia Stoparczyk zostawiła po sobie mnóstwo działających i zaplanowanych projektów. Nie napisze już żadnej książki, nie przeprowadzi wywiadu, ani wykładu.

Będziemy tęsknić

- czytamy w licznych pożegnaniach dziennikarki przez fanów w mediach społecznościowych.

Galeria zdjęć poniżej: Wypadek w Jeżowem. Nie żyje Katarzyna Stoparczyk