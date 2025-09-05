Tajemnice Katarzyny Stoparczyk. Tragicznie zmarła dziennikarka miała wiele talentów

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, legendarna dziennikarka radiowej Trójki. Wspaniała prowadząca kultowych audycji z dziećmi, autorka książek i audycji telewizyjnych zostawiła po sobie mnóstwo planów. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu przerwał wszystko. Ujawniamy, jak wiele talentów i tajemnic miała Kasia Stoparczyk. Na przykład, mało kto wie, że zaczynała od kariery modelki!

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, legendarna dziennikarka Programu III Polskiego Radia. Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek, 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku w Jeżowem na Podkarpaciu. Jako pierwsi poinformowali o tej tragedii pracownicy Radia 357 na Facebooku.

Autorka kultowych rozmów z dziećmi i z gwiazdami

Dziennikarka radiowa stworzyła kultowe już audycje radiowe, jak "Dzieci wiedzą lepiej" czy "Myślidziecka 3/5/7". To ona oraz Wojciech Mann zadawali przedszkolakom poważne pytania o sprawy najważniejsze, a odpowiedzi maluchów wszystkich zaskakiwały. Na podstawie jednej z audycji dziennikarka napisała książkę pt. "Jak mieć w życiu frajdę".

Katarzyna Stoparczyk rozmawiała nie tylko z najmłodszymi, choć to ich sprawy najbardziej leżały jej na sercu. Do jej programów zaproszenie przyjmowały też wielkie gwiazdy ze świata mediów, kultury i sportu, wśród nich: Martyna Wojciechowska, Krzysztof Hołowczyc, Franciszek Pieczka, Kamil Stoch. 

"Romans" Stoparczyk z telewizją

Katarzyna Stoparczyk miała też poważny "romans" z telewizją. Często widać ja było w "Pytaniu na śniadanie". Współprowadziła też program "Duże dzieci", związana była także z TVP Polonia. 

Mało kto wie, że legendarna dziennikarka w młodości, na samym początku swojej kariery próbowała też sił jako modelka! Tak sama o tym opowiedziała na swoim profilu na Instagramie. 

W młodości była modelką

No dobrze. Niech będzie. To ja w poprzednim życiu, kiedy bawiłam się modelingiem. #młodość #zabawa #miłość #szaleństwo #odwaga #radość #katarzynastoparczyk

Niestety, Kasia Stoparczyk zostawiła po sobie mnóstwo działających i zaplanowanych projektów. Nie napisze już żadnej książki, nie przeprowadzi wywiadu, ani wykładu.

Będziemy tęsknić

- czytamy w licznych pożegnaniach dziennikarki przez fanów w mediach społecznościowych.   

