Specjalna zbiórka podczas pogrzebu Katarzyny Stoparczyk. Zamiast kwiatów – wsparcie dla dzieci

Podczas pogrzebu Katarzyny Stoparczyk jej bliscy poprosili, by uczestnicy ostatniego pożegnania nie składali wieńców. Rodzina zachęcała do wsparcia szczególnej inicjatywy – stworzenia Pracowni Psychologiczno–Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk, powstającej we współpracy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Już wcześniej na ten cel uruchomiono specjalną zbiórkę internetową. Tuż przed mszą pogrzebową wolontariusze zbierali środki do specjalnie przygotowanych na tę okazję puszek. Dodatkowo rozdawano ulotki informujące o akcji.

Jak podkreślają najbliżsi, decyzja o wsparciu tej szczytnej inicjatywy wpisuje się w życie i misję Katarzyny Stoparczyk, która przez lata była Ambasadorką Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Pani Kasia Stoparczyk przez wiele lat z niezwykłą wrażliwością i empatią mówiła o potrzebie dbania o zdrowie psychiczne najmłodszych

– czytamy w informacji zawartej w ulotce.

Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój placówki, która ma stać się przestrzenią pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej dla dzieci oraz młodzieży zmagających się z kryzysami, depresją, lękami i zaburzeniami emocjonalnymi. Miejsce będzie też otwarte dla rodziców i opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Powstająca Pracownia Psychologiczno–Terapeutyczna im. Kasi Stoparczyk działać będzie w Dziennym Domu Opieki Wytchnieniowej "Piórko" we Wrocławiu.

Będzie to miejsce, które tak jak Pani Kasia, niesie nadzieję, uważność i czułość wobec potrzeb dzieci i młodych ludzi

– zapewniają organizatorzy zbiórki na ulotce informującej o zbiórce.

Na froncie ulotki informującej o inicjatywie znalazł się jeden z cytatów Katarzyny Stoparczyk, oddający jej empatię i troskę o najmłodszych:

Siedziałam w radiowym studiu, spojrzałam przez okno. Zobaczyłam promyki słońca. Odruchowo powiedziałam trzy zdania, które brzmiały mniej więcej tak: Prawdopodobnie macie przed sobą bardzo piękny, słoneczny dzień. Ale są na tym świecie dzieci, które teraz leżą w szpitalnych łóżkach i nie mogą pójść na spacer. Narysujcie dla nich słońce, dobrze?

Rodzina i fundacja wierzą, że ta inicjatywa pozwoli kontynuować misję Kasi Stoparczyk – dawać dzieciom siłę, nadzieję i przestrzeń, w której znajdą wsparcie.