Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Ksiądz ujawnia jej związki z Kościołem i mówi, jak ludzie ją traktowali

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk, dziennikarki radiowej Trójki, odbył się 17 września w Warszawie, po jej tragicznej śmierci w wypadku drogowym 5 września na S19.

Podczas mszy żałobnej w kościele św. Jacka, ksiądz wspomniał o jej związkach z Kościołem i podkreślił, że Katarzyna Stoparczyk była ceniona, szanowana i lubiana przez wszystkich.

W trakcie uroczystości przemawiała m.in. redaktor naczelna Trójki, Agnieszka Szydłowska, oraz nauczycielka z klasy, z którą dziennikarka niedawno się spotkała.

Ksiądz w trakcie mszy wspomniał również o programie "Duże Dziecko", który prowadziła Katarzyna Stoparczyk, podkreślając jej ciepło, zainteresowanie i szacunek okazywany dzieciom

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w dramatycznym wypadku

Katarzyna Stoparczyk w świecie mediów była postacią wyjątkową. Szczególne wrażenie robiły jej rozmowy z dziećmi. Wydawało się, że dziennikarka znana przede wszystkim z radiowej Trójki ma przed sobą jeszcze długą karierę. Niestety wszystko przekreślił dramatyczny wypadek, do którego doszło 5 września na drodze S19 w kierunku Rzeszowa. Wiele osób nie mogło uwierzyć w to, że Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Przeprowadzona została sekcja zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci dziennikarki był rozległy uraz wielonarządowy wewnętrzny. Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbył się 12 dni po jej nagłym odejściu. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w warszawskim kościele pw. św. Jacka. W świątyni przemawiała m.in. redaktor naczelna radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska, a także nauczycielka z klasy, z którą dziennikarka spotkała się niedługo przed śmiercią.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Ksiądz ujawnił prawdę o jej związkach z Kościołem

Wielkie wrażenie na żałobnikach zrobiło to, co w trakcie pogrzebu Katarzyny Stoparczyk powiedział ksiądz. Mimo że kapłan osobiście nie znał dziennikarki, wiele dobrego o niej słyszał. Ujawnił też prawdę o związkach Katarzyny Stoparczyk z Kościołem i o tym, jak traktowali ją ludzie.

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Msza żałobna dla wszystkich. Ale pogrzeb tylko dla rodziny

Lubiła tutaj (do kościoła - red.) od lat przychodzić ze swoją rodziną. Choć osobiście niedane było mi jej poznać, to wiem, że zawsze przez wszystkich była ceniona, szanowana, lubiana. Każdego traktowała z serdecznością i życzliwością

- podkreślił duchowny, który w trakcie żałobnej mszy św. odniósł się także do zawodowej działalności Katarzyny Stoparczyk. Nawiązał do programu "Duże dzieci", który dziennikarka prowadziła razem z Wojciechem Mannem.

W tych rozmowach można było zobaczyć ogromne ciepło, ogromne zainteresowanie tymi najmniejszymi, z którymi rozmawiała i zasłuchanie, zaciekawienie tym, co mają do powiedzenia

- wyliczał kapłan.

Pomimo śmieszności czy czasem głupot, które, wiadomo, dzieci wypowiadają, zawsze potrafiła zachować powagę i ogromny szacunek dla tego najmniejszego i traktowała tego małego rozmówcę jak równego sobie

- dodał.

