Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbył się niecałe dwa tygodnie po tragicznej śmierci dziennikarki. W warszawskim kościele pw. św. Jacka na długo przed godziną 13:00 pojawili się pierwsi żałobnicy. Świątynia szybko zapełniła się po brzegi. Przyjaciele, znajomi z pracy, fani, a przede wszystkim rodzina, tłumnie przybyli, by towarzyszyć dziennikarce w jej ostatniej drodze.

Wzruszające słowa Agnieszki Szydłowskiej na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk

Podczas mszy pogrzebowej Katarzyny Stoparczyk głos zabrała redaktorka naczelna Programu Trzeciego Polskiego Radia - Agnieszka Szydłowska. W poruszających słowach wspomniała zmarłą przyjaciółkę, która zawsze pomagała osobom w potrzebie.

Kasia często mówiła, że trzeba wybrać jedną drogę i to jest bardzo proste. Trzeba iść w życiu drogą serca i tak też postępowała. To serce i ta miłość była kierunkiem i jednoznacznym drogowskazem we wszystkich działaniach.

Szydłowska wspomina, że "po tym strasznym piątku" dostali bardzo dużo wiadomości od osób poruszonych śmiercią Katarzyny Stoparczyk. Szczególnie w pamięć zapadła jej relacja nauczycielki, z której klasą dziennikarka spotkała się niedługo przed tragicznym wypadkiem.

Nauczycielka klasy, którą Kasia odwiedziła, napisała do mnie w poniedziałek. Spotkałam się z dziećmi. Dzieci były bardzo poruszone tym, co się stało. Rozmawialiśmy długo, a one cały czas powtarzały, że podczas tego spotkania Kasia mówiła im: życie jest bardzo krótkie. Zróbcie wszystko, żeby je wykorzystać na maksa. Taka była Kasia. Ciągle w biegu

Przy niej każdy czuł się dobrze

Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Stoparczyk miała niezwykły dar budowania więzi i sprawiania, że każdy czuł się przy niej ważny. W pracy była nie tylko profesjonalistką, ale także osobą, która wnosiła do redakcji ciepło i humor. Znajomi wspominają, że jej uśmiech rozjaśniał najtrudniejsze dni, a pozytywna energia potrafiła udzielić się wszystkim wokół. Dla wielu była nie tylko koleżanką, lecz także inspiracją i wzorem człowieka, który naprawdę żyje tym, co głosi.

