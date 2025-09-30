Nagranie domu pogrzebowego łamie serce. Od pożegnania Joanny Kołaczkowskiej minęły 2 miesiące

Joanna Kołaczkowska przez kilka miesięcy dzielnie walczyła z nowotworem mózgu, jednak choroba okazała się silniejsza. Asia zmarła nagle i o wiele za wcześnie. Jej wielbiciele, bliscy, przyjaciele - wszyscy mieli nadzieję, że bitwa o zdrowie będzie dłuższa i zakończy się powodzeniem. Niestety, Kołaczkowska odeszła na zawsze, cud się nie wydarzył.

28 lipca odbył się jej pogrzeb, na który ściągnęły prawdziwe tłumy. Było to widać na zdjęciach wykonanych na cmentarzu, ale jeszcze lepiej ogrom żałobników oddał film, który opublikowano na instagramowym profilu domu pogrzebowego (znajdziecie go niżej) odpowiedzialnego za organizację ostatniego pożegnania Joanny Kołaczkowskiej oraz jej pochówku!

Nagranie łamie serce. Tak wyglądał pogrzeb Kołaczkowskiej

Kołaczkowska została pożegnana najpierw mszą w kościele Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. Po jej zakończeniu przyszedł czas na uroczystość świecką w sali ceremonialnej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Następnie kondukt żałobny odprowadził Joannę na miejsce jej ostatniego spoczynku. Wideo wykonane przez dom pogrzebowy przedstawia kilka scen z tego wyjątkowo smutnego dnia i są niezwykle wzruszające.

Na początku pokazano kolorowe zdjęcie uśmiechniętej Joasi z napisem: Joanna Kołaczkowska, 1966-2025. Nagranie zaczęło się scenami z deszczem, który odbijał się od kałuży... Słuchać było skrzypce, a melodia tylko potęgowała żal.

To, że się spotkaliśmy, że mieliśmy okazję być z tobą na jednej scenie, bywać z tobą w garderobie, a niektórzy z nas mieli to szczęście dzwonić do ciebie, spotykać się z tobą, czytać twoje SMS-y - to jest jakieś nieopisane szczęście. Ale to, że musimy się żegnać z tobą tak wcześnie, to jest jakaś nieopisana rozpacz i nieopisany żal - mówił w tle Artur Andrus, który pożegnał przyjaciółkę pięknymi słowami.

Na krótkim klipie pokazano kilka scen z sali żałobnej, gdzie wystawiono barwne zdjęcie Kołaczkowskiej, do którego pozowała w wianku z kwiatów, a nad nim ustawiono piękną, skromną urnę z prochami Asi.

Po scenach w sali nastąpiło przejście na cmentarz, gdzie pojawił się ogromny tłum żałobników. Ostatnie ujęcia nagrania są czarno-białe, a tło stanowią brawa, jakim tłum oddał Asi hołd na pogrzebie. Wideo kończy się czarno-białym artystycznym zdjęciem przedstawiającym część twarzy Kołaczkowskiej, jej delikatny uśmiech i zamknięte oczy.

Ta fotografia znalazła się na plakatach informujących o kilkudziesięciu mszach, jakie zaplanowano na wrzesień i październik - właśnie za Joannę.

Akcja z nabożeństwami zaczęła się 5 września, a jej koniec zaplanowano na 4 października. Okazuje się, że ani daty wydarzenia, ani liczba mszy nie są przypadkowe. Lech Dorobczyński, franciszkanin napisał na Facebooku:

Kochani! Dziś o godz. 18.00 rozpoczniemy w naszym kościele odprawiać Msze gregoriańskie za Asię. Trzydziesta Msza będzie odprawiona w uroczystość św. Franciszka - patrona aktorów. Asiu, mam nadzieję, że masz się dobrze. Ściskamy Cię mocno!

Tak wygląda grób Asi Kołaczkowskiej

Kilka tygodni po tym, jak Joanna została pochowana na Powązkach Wojskowych, na profilu instagramowym Zasłużyli na pamięć pojawiły się fotografie jej grobu. Na nagrobek na pewno trzeba będzie jeszcze poczekać. Póki co główną część miejsca spoczynku Kołaczkowskiej stanowi jej duże zdjęcie, nad nim zawisła tabliczka z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem, a pod fotografią ułożono kwiaty, znicze, listy, obrazki, zdjęcia.

To wszystko razem tworzy barwny misz-masz, który prawdopodobnie bardzo spodobałby się Kołaczkowskiej.

Pamiętamy - piszą w sieci jej fani.

